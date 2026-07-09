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[VIDEO] Vàng lao dốc gần 30% sau đỉnh, liệu đã chạm đáy?

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[VIDEO] Vàng lao dốc gần 30% sau đỉnh, liệu đã chạm đáy?

Vàng giảm gần 30% sau đỉnh do Fed siết lãi suất, dự báo trái chiều từ JPMorgan, Goldman Sachs và HSBC. Liệu đã chạm đáy?

Minh Quân - Hà Anh
#Giá vàng giảm mạnh #Chuyên gia dự báo vàng #Tác động của chính sách Fed #Thị trường tài chính toàn cầu #Xu hướng giá vàng

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