[VIDEO] Từ 1/7/2026: Cán bộ phải kê khai tài khoản ngân hàng, sổ đỏ

Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Giải mã cỗ máy in tiền siêu lợi nhuận phía sau Sơn Tùng M-TP
Khám phá hệ sinh thái doanh nghiệp của Sơn Tùng M-TP từ vốn 3 tỷ đồng năm 2016, thu về hơn 51 tỷ lợi nhuận sau 3 năm.
Từ ngày 1/7/2026, cán bộ từ trưởng phòng trở lên phải kê khai tài sản gồm tài khoản ngân hàng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm theo Nghị định 164.
Khám phá hệ sinh thái doanh nghiệp của Sơn Tùng M-TP từ vốn 3 tỷ đồng năm 2016, thu về hơn 51 tỷ lợi nhuận sau 3 năm.
Khủng hoảng Hormuz gây gián đoạn nguồn cung dầu, LNG, khiến giá nhiên liệu tăng, trong khi điện tái tạo vẫn tăng mạnh nhưng giá điện vẫn còn thấp.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ dịp Quốc khánh, phản ánh mong muốn của công đoàn.
Giá gạo châu Á tăng đột biến, mở ra cơ hội và thách thức cho ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh siêu El Nino.
Sự phát triển của quảng cáo số đang đặt quảng cáo truyền thống trước áp lực chưa từng có. Nhiều vị trí đắc địa không còn dễ dàng tìm được khách thuê như trước.
Từ ngày 1/7/2026, cán bộ từ trưởng phòng trở lên phải kê khai tài sản gồm tài khoản ngân hàng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm theo Nghị định 164.
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.
Từ 1/7, Nghị định 169/2026 quy định phạt đến 50 triệu đồng khi mang tiền mặt, vàng vượt ngưỡng không khai báo hải quan.
Bắc Kinh xây dựng hệ sinh thái vàng bằng nhân dân tệ, giảm phụ thuộc USD qua Ngân hàng Trung Quốc và Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải.
Bộ Công Thương khuyến cáo sử dụng xăng E10 phù hợp với nhiều xe, vẫn duy trì xăng E5 cho xe cũ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Khám phá hệ sinh thái doanh nghiệp của Sơn Tùng M-TP từ vốn 3 tỷ đồng năm 2016, thu về hơn 51 tỷ lợi nhuận sau 3 năm.
Khám phá hệ sinh thái doanh nghiệp của Sơn Tùng M-TP từ vốn 3 tỷ đồng năm 2016, thu về hơn 51 tỷ lợi nhuận sau 3 năm.
Khủng hoảng Hormuz gây gián đoạn nguồn cung dầu, LNG, khiến giá nhiên liệu tăng, trong khi điện tái tạo vẫn tăng mạnh nhưng giá điện vẫn còn thấp.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ dịp Quốc khánh, phản ánh mong muốn của công đoàn.
Giá gạo châu Á tăng đột biến, mở ra cơ hội và thách thức cho ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh siêu El Nino.
Sự phát triển của quảng cáo số đang đặt quảng cáo truyền thống trước áp lực chưa từng có. Nhiều vị trí đắc địa không còn dễ dàng tìm được khách thuê như trước.
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.
Từ 1/7, Nghị định 169/2026 quy định phạt đến 50 triệu đồng khi mang tiền mặt, vàng vượt ngưỡng không khai báo hải quan.
Bắc Kinh xây dựng hệ sinh thái vàng bằng nhân dân tệ, giảm phụ thuộc USD qua Ngân hàng Trung Quốc và Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải.
Bộ Công Thương khuyến cáo sử dụng xăng E10 phù hợp với nhiều xe, vẫn duy trì xăng E5 cho xe cũ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
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