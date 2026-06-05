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[VIDEO] Từ 1/7/2026: Cán bộ phải kê khai tài khoản ngân hàng, sổ đỏ

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[VIDEO] Từ 1/7/2026: Cán bộ phải kê khai tài khoản ngân hàng, sổ đỏ

Từ ngày 1/7/2026, cán bộ từ trưởng phòng trở lên phải kê khai tài sản gồm tài khoản ngân hàng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm theo Nghị định 164.

Minh Quân - Hà Anh
#Kê khai tài sản cán bộ #Quy định kê khai tài khoản ngân hàng #Nghị định 164 về tài sản #Yêu cầu kê khai từ 2026 #Cập nhật quy định cán bộ

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