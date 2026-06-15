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[VIDEO] Trump tuyên bố yêu lạm phát, giá cả sẽ giảm khi chiến sự Iran kết thúc

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[VIDEO] Trump tuyên bố yêu lạm phát, giá cả sẽ giảm khi chiến sự Iran kết thúc

Tổng thống Trump dự đoán giá cả giảm khi chiến tranh Iran kết thúc, bất chấp lo lắng về lạm phát vượt mức 4%.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách lạm phát của Trump #Tình hình chiến sự Iran #Ảnh hưởng kinh tế chiến tranh #Quan điểm về giá cả và lạm phát #Tuyên bố của Tổng thống Mỹ

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