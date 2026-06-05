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[VIDEO] TPHCM áp hệ số K mới: Đất trung tâm gần 1 tỷ đồng/m2

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[VIDEO] TPHCM áp hệ số K mới: Đất trung tâm gần 1 tỷ đồng/m2

Từ 1/7, đất tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi tăng giá gần 955 triệu đồng/m2 nhờ hệ số K mới.

Minh Quân - Hà Anh
#Thay đổi hệ số K đất đai #Giá đất trung tâm TP.HCM #Ảnh hưởng giá bất động sản #Các tuyến đường trung tâm #Thay đổi chính sách quy hoạch

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