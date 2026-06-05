[VIDEO] TPHCM áp hệ số K mới: Đất trung tâm gần 1 tỷ đồng/m2

Minh Quân - Hà Anh
[SPOTTLIGHT] Hà Nội đối mặt khủng hoảng phế thải xây dựng nghiêm trọng
Hà Nội phát sinh hơn 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, trong khi hệ thống xử lý chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn, gây ra vấn đề đổ trộm.
Từ 1/7, đất tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi tăng giá gần 955 triệu đồng/m2 nhờ hệ số K mới.
Hà Nội phát sinh hơn 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, trong khi hệ thống xử lý chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn, gây ra vấn đề đổ trộm.
TP HCM đang lún 8 mm/năm, nước biển dâng gần 1m cuối thế kỷ, với đề xuất thích ứng của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và ĐHQG TP HCM.
Chuyên gia RMIT cảnh báo AI được dùng để tạo email giả, giọng nói lừa doanh nghiệp xuất khẩu Việt, thiệt hại lên tới 600.000 USD năm 2025.
UBND Hà Nội đề xuất xây dựng quỹ nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân và cán bộ tại Thủ đô.
Từ 1/7, đất tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi tăng giá gần 955 triệu đồng/m2 nhờ hệ số K mới.
Khám phá hệ sinh thái doanh nghiệp của Sơn Tùng M-TP từ vốn 3 tỷ đồng năm 2016, thu về hơn 51 tỷ lợi nhuận sau 3 năm.
Khủng hoảng Hormuz gây gián đoạn nguồn cung dầu, LNG, khiến giá nhiên liệu tăng, trong khi điện tái tạo vẫn tăng mạnh nhưng giá điện vẫn còn thấp.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ dịp Quốc khánh, phản ánh mong muốn của công đoàn.
Giá gạo châu Á tăng đột biến, mở ra cơ hội và thách thức cho ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh siêu El Nino.
Sự phát triển của quảng cáo số đang đặt quảng cáo truyền thống trước áp lực chưa từng có. Nhiều vị trí đắc địa không còn dễ dàng tìm được khách thuê như trước.
Hà Nội phát sinh hơn 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, trong khi hệ thống xử lý chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn, gây ra vấn đề đổ trộm.
Hà Nội phát sinh hơn 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, trong khi hệ thống xử lý chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn, gây ra vấn đề đổ trộm.
TP HCM đang lún 8 mm/năm, nước biển dâng gần 1m cuối thế kỷ, với đề xuất thích ứng của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và ĐHQG TP HCM.
Chuyên gia RMIT cảnh báo AI được dùng để tạo email giả, giọng nói lừa doanh nghiệp xuất khẩu Việt, thiệt hại lên tới 600.000 USD năm 2025.
UBND Hà Nội đề xuất xây dựng quỹ nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân và cán bộ tại Thủ đô.
Khám phá hệ sinh thái doanh nghiệp của Sơn Tùng M-TP từ vốn 3 tỷ đồng năm 2016, thu về hơn 51 tỷ lợi nhuận sau 3 năm.
Khủng hoảng Hormuz gây gián đoạn nguồn cung dầu, LNG, khiến giá nhiên liệu tăng, trong khi điện tái tạo vẫn tăng mạnh nhưng giá điện vẫn còn thấp.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ dịp Quốc khánh, phản ánh mong muốn của công đoàn.
Giá gạo châu Á tăng đột biến, mở ra cơ hội và thách thức cho ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh siêu El Nino.
Sự phát triển của quảng cáo số đang đặt quảng cáo truyền thống trước áp lực chưa từng có. Nhiều vị trí đắc địa không còn dễ dàng tìm được khách thuê như trước.
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