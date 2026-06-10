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[VIDEO] Thâm Quyến báo động đỏ: Xe công nghệ bão hòa, tài xế lao đao

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[VIDEO] Thâm Quyến báo động đỏ: Xe công nghệ bão hòa, tài xế lao đao

Thâm Quyến đối mặt với thị trường xe công nghệ bão hòa, hàng trăm nghìn tài xế gặp khó khăn do giảm chiết khấu và cạnh tranh gay gắt.

Minh Quân - Hà Anh
#Thâm Quyến bão hòa xe công nghệ #Tài xế công nghệ khó khăn #Giảm chiết khấu dịch vụ #Thị trường vận tải đô thị #Ảnh hưởng của thị trường bão hòa

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