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[VIDEO] SpaceX vượt 2.000 tỷ USD: Kỳ tích hay bong bóng sắp vỡ?

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[VIDEO] SpaceX vượt 2.000 tỷ USD: Kỳ tích hay bong bóng sắp vỡ?

Ngày 12/6, SpaceX IPO trên Nasdaq, vốn hóa vượt 2.000 tỷ USD, nhưng các cảnh báo về rủi ro bong bóng vẫn đang hiện hữu.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường chứng khoán công nghệ #SpaceX IPO và vốn hóa #Rủi ro bong bóng công nghệ #Kết quả tài chính SpaceX #Ảnh hưởng đến thị trường

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