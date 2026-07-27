[GALLERY] Xe ga Yamaha BW'S Urban Explorer Edition ra mắt, từ 70 triệu đồng

Yamaha Đài Loan vừa cho ra mắt mẫu xe ga BW'S Urban Explorer Edition 2026 bản đặc biệt. Xe sở hữu thiết kế độc đáo, thể thao và giới hạn chỉ 500 chiếc
Yamaha Đài Loan vừa cho ra mắt mẫu xe ga BW'S Urban Explorer Edition 2026 bản đặc biệt. Xe sở hữu thiết kế độc đáo, thể thao và giới hạn chỉ 500 chiếc
Theo một số nguồn tin, BYD Qin Max sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới. Xe có kích thước ngang Toyota Camry, hỗ trợ sạc đầy pin chỉ 9 phút.
Ford sử dụng AI để tái hiện màn ra mắt của mẫu xe ý tưởng Aurora 1964, qua đó cho thấy nhiều công nghệ từng được xem là viễn tưởng nhưng nay đã thành hiện thực.
MINI Aceman chạy điện mới ra mắt Việt Nam có giá từ 2,419 tỷ đồng - đắt ngang với các mẫu SUV hạng D cao cấp từ BMW hay Mercedes dù có kích thước nhỏ hơn nhiều.
Nổi tiếng bởi những chiếc siêu SUV theo chủ đề quân sự, Rezvani đã biến chiếc siêu xe Lamborghini Huracan thường thành một siêu xe địa hình mang tên Dune.
Aston Martin Vanquish vừa ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm dòng xe được sản xuất, chia đều cho hai kiểu thân xe Coupe và Volante giới hạn chỉ 50 chiếc.
Quân đội Nga sử dụng chiến thuật “chia bánh” trong chiến dịch vây ép thành phố Konstantinovka ở phía tây tỉnh Donetsk.
Kawasaki chính thức ra mắt mẫu KLX150SM 2027 cùng phiên bản KLX150SM SE 2027 tại thị trường Indonesia, tiếp tục mở rộng danh mục xe supermoto cỡ nhỏ.
Hyundai đang chuẩn bị tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) dành cho SantaFe 2027 thế hệ mới với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế và kỹ thuật.
Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch mở rộng sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó mẫu bán tải cỡ trung Poer Sahar (P500) được kỳ vọng sẽ về Việt Nam.
Mazda 3 và CX-30 2026 được trang bị động cơ hybrid nhẹ e-Skyactiv G 2.5L, bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được cải tiến và nhiều trang bị hơn.
Mẫu SUV cỡ lớn Toyota Sequoia 2027 nâng cấp bổ sung màn hình lớn hơn trên toàn bộ các phiên bản, cùng với camera hành trình có giới hạn ghi hình bất thường.
Việc cải tạo sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.
Toyota Crown 2027 được nâng cấp với hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm, kết hợp máy xăng 2.5L cùng 2 mô-tơ điện. Giá xe khởi điểm từ 41.640 USD tại Mỹ.
Dù thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nối nhau về với Ngã ba Đồng Lộc để bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, nghiêng mình bên phần mộ "10 đoá hoa bất tử”.
Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Triton BF///MS dành cho thị trường Brazil. Xe sở hữu mâm 20 inch, lốp địa hình, loa JBL và logo ngựa tạo điểm nhấn.
Lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo, Lamborghini Revuelto Impavido sở hữu nhiều chi tiết gợi nhớ bộ giáp Samurai với tấm ốp carbon đánh số thứ tự trên 25 chiếc.
Ẩn dưới những đầm lầy phủ đầy rêu và than bùn ở Bắc Âu là các thi thể cổ xưa được thiên nhiên gìn giữ gần như nguyên vẹn suốt hàng nghìn năm.
Mercedes-Benz xác nhận sẽ đưa mẫu SUV thuần điện GLC EV ra mắt thị trường Thái Lan vào tháng 9/2026 dưới dạng lắp ráp trong nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra thực tế, yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công hai dự án cầu Phước Cát và nâng cấp đường ĐT.721.
Ngày 22/7/2026, BQL Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 (Ga Vành đai 1) thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5.