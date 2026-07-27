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[GALLERY] Xe ga Yamaha BW'S Urban Explorer Edition ra mắt, từ 70 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xe ga Yamaha BW'S Urban Explorer Edition ra mắt, từ 70 triệu đồng

Yamaha Đài Loan vừa cho ra mắt mẫu xe ga BW'S Urban Explorer Edition 2026 bản đặc biệt. Xe sở hữu thiết kế độc đáo, thể thao và giới hạn chỉ 500 chiếc

Nguyễn Chung
Yamaha Đài Loan vừa chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu xe tay ga BW'S Urban Explorer Edition 2026 mới, lấy cảm hứng từ chủ đề "Khám phá đô thị". Xe kế thừa tinh thần tự do và táo bạo của dòng BW'S, đồng thời được phát triển với ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh vào trải nghiệm khám phá thành phố.
Yamaha Đài Loan vừa chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu xe tay ga BW'S Urban Explorer Edition 2026 mới, lấy cảm hứng từ chủ đề "Khám phá đô thị". Xe kế thừa tinh thần tự do và táo bạo của dòng BW'S, đồng thời được phát triển với ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh vào trải nghiệm khám phá thành phố.
Điểm nhấn nổi bật của Yamaha BW'S Urban Explorer Edition 2026 là bộ màu sơn độc quyền "City Ruins Paint", lấy cảm hứng từ những vệt bánh xe để lại khi đi qua các cung đường đô thị. Sự kết hợp giữa hai tông màu trắng và đen cùng các lớp đồ họa xếp chồng mang đến diện mạo đậm chất phiêu lưu.
Điểm nhấn nổi bật của Yamaha BW'S Urban Explorer Edition 2026 là bộ màu sơn độc quyền "City Ruins Paint", lấy cảm hứng từ những vệt bánh xe để lại khi đi qua các cung đường đô thị. Sự kết hợp giữa hai tông màu trắng và đen cùng các lớp đồ họa xếp chồng mang đến diện mạo đậm chất phiêu lưu.
Ngoài màu sơn độc đáo tạo cảm giác như một chiếc xe được sinh ra để chinh phục mọi góc phố, BW'S Urban Explorer Edition còn được trang bị kính chắn gió trước thiết kế riêng với logo nhận diện phiên bản giới hạn, tăng tính khác biệt so với bản tiêu chuẩn và nâng cao giá trị sưu tầm.
Ngoài màu sơn độc đáo tạo cảm giác như một chiếc xe được sinh ra để chinh phục mọi góc phố, BW'S Urban Explorer Edition còn được trang bị kính chắn gió trước thiết kế riêng với logo nhận diện phiên bản giới hạn, tăng tính khác biệt so với bản tiêu chuẩn và nâng cao giá trị sưu tầm.
Thiết kế đặc trưng của BW'S vẫn được duy trì với cụm đèn pha projector hình cầu bố trí bất đối xứng, vừa tạo dấu ấn nhận diện vừa mang lại hiệu quả chiếu sáng cao. Xe cũng được trang bị lốp gai dạng block ở cả bánh trước và sau, giúp tăng khả năng bám đường khi di chuyển trên nhiều loại địa hình, từ đường phố đến các đoạn đường đất nhẹ.
Thiết kế đặc trưng của BW'S vẫn được duy trì với cụm đèn pha projector hình cầu bố trí bất đối xứng, vừa tạo dấu ấn nhận diện vừa mang lại hiệu quả chiếu sáng cao. Xe cũng được trang bị lốp gai dạng block ở cả bánh trước và sau, giúp tăng khả năng bám đường khi di chuyển trên nhiều loại địa hình, từ đường phố đến các đoạn đường đất nhẹ.
Yamaha BW'S Urban Explorer Edition 2026 còn được trang bị tiêu chuẩn cổng sạc USB hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 và hệ thống phanh kết hợp (CBS), mang lại sự tiện dụng và an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Yamaha BW'S Urban Explorer Edition 2026 còn được trang bị tiêu chuẩn cổng sạc USB hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 và hệ thống phanh kết hợp (CBS), mang lại sự tiện dụng và an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Về kích thước, xe sở hữu chiều dài 1.920 mm, rộng 760 mm và cao 1.150 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.340 mm và chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng xe ở mức 103 kg, kết hợp bình nhiên liệu dung tích 6,1 lít.
Về kích thước, xe sở hữu chiều dài 1.920 mm, rộng 760 mm và cao 1.150 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.340 mm và chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng xe ở mức 103 kg, kết hợp bình nhiên liệu dung tích 6,1 lít.
Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125 cc, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Yamaha chưa công bố công suất và mô-men xoắn cực đại, nhưng động cơ này hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và đáp ứng tốt cho những chuyến đi trên các cung đường hỗn hợp.
Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125 cc, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Yamaha chưa công bố công suất và mô-men xoắn cực đại, nhưng động cơ này hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và đáp ứng tốt cho những chuyến đi trên các cung đường hỗn hợp.
Giá xe Yamaha BW'S Urban Explorer Edition từ 95.000 Tân Đài tệ (khoảng 70 triệu đồng) tại Đài Loan. Với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc cùng thiết kế mang đậm phong cách khám phá, BW'S Urban Explorer Edition hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản được giới yêu xe săn đón.
Giá xe Yamaha BW'S Urban Explorer Edition từ 95.000 Tân Đài tệ (khoảng 70 triệu đồng) tại Đài Loan. Với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc cùng thiết kế mang đậm phong cách khám phá, BW'S Urban Explorer Edition hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản được giới yêu xe săn đón.
VIdeo: Giới thiệu xe ga Yamaha BWS 125 2026.
Nguyễn Chung
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