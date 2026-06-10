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[VIDEO] SpaceX IPO định giá 135 USD, phá kỷ lục của Alibaba

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[VIDEO] SpaceX IPO định giá 135 USD, phá kỷ lục của Alibaba

SpaceX định giá IPO 135 USD, huy động 75 tỷ USD, vượt qua kỷ lục của Alibaba, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq từ 12/6 với mã SPCX.

Minh Quân - Hà Anh
#Kỷ lục IPO SpaceX #Giá cổ phiếu 135 USD #Huy động 75 tỷ USD #Giao dịch Nasdaq #Thị trường chứng khoán công nghệ

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