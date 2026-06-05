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[VIDEO] Siêu đô thị TP HCM đối mặt lún đất và biến đổi khí hậu

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[VIDEO] Siêu đô thị TP HCM đối mặt lún đất và biến đổi khí hậu

TP HCM đang lún 8 mm/năm, nước biển dâng gần 1m cuối thế kỷ, với đề xuất thích ứng của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và ĐHQG TP HCM.

Minh Quân - Hà Anh
#Bài toán sinh tồn TP HCM #Nền đất lún và biến đổi khí hậu #Đề xuất vùng thích ứng #Ảnh hưởng của nước biển dâng #Quản lý đô thị bền vững

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