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[VIDEO] Lãi vay lên 15%/năm, doanh nghiệp TPHCM ngạt thở vì chi phí vốn

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[VIDEO] Lãi vay lên 15%/năm, doanh nghiệp TPHCM ngạt thở vì chi phí vốn

Lãi suất vay tăng cao khiến doanh nghiệp tại TPHCM gặp khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xăng dầu và xây dựng, gây áp lực lớn về chi phí vốn.

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng lãi vay doanh nghiệp #Chi phí vốn cao #Lãi suất huy động #Ảnh hưởng ngành xăng dầu #Ảnh hưởng ngành xây dựng

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