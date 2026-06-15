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[VIDEO] Hạ viện Mỹ duyệt ngân sách 70 tỉ USD siết nhập cư

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[VIDEO] Hạ viện Mỹ duyệt ngân sách 70 tỉ USD siết nhập cư

Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách gần 70 tỉ USD cho ICE và Tuần tra biên giới trong 3 năm, đánh dấu thắng lợi lập pháp của Tổng thống Trump.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách nhập cư Mỹ #Ngân sách an ninh biên giới #Chiến thắng lập pháp của Trump #Tăng cường kiểm soát biên giới #Quản lý nhập cư

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