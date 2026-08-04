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[GALLERY] Volkswagen Amarok W600 chung nền tảng Ford Ranger gần 1,7 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen Amarok W600 chung nền tảng Ford Ranger gần 1,7 tỷ đồng

Dù vẫn dùng động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn, mẫu bán tải Volkswagen Amarok W600 do Walkinshaw tinh chỉnh lại có giá cao hơn Ford Ranger Raptor.

Nguyễn Chung
Volkswagen Amarok thế hệ thứ hai là mẫu bán tải ít được biết đến hơn so với Ranger dù chia sẻ cùng nền tảng và đều được sản xuất tại nhà máy của Ford ở Nam Phi. Volkswagen chưa từng phát triển một phiên bản địa hình kiểu Baja theo tinh thần của Ford Ranger Raptor. Tuy nhiên, nhưng tại thị trường Úc, khách hàng lại có một biến thể đầu bảng mang tên W600.
Volkswagen Amarok thế hệ thứ hai là mẫu bán tải ít được biết đến hơn so với Ranger dù chia sẻ cùng nền tảng và đều được sản xuất tại nhà máy của Ford ở Nam Phi. Volkswagen chưa từng phát triển một phiên bản địa hình kiểu Baja theo tinh thần của Ford Ranger Raptor. Tuy nhiên, nhưng tại thị trường Úc, khách hàng lại có một biến thể đầu bảng mang tên W600.
Volkswagen Amarok W600 đã lần đầu tiên ra mắt vào tháng 6/2025. Mãi đến nay, Volkswagen mới công bố giá bán của phiên bản này trước khi những chiếc xe đầu tiên được bàn giao vào tháng 9/2026. Theo đó, tại thị trường Úc, Volkswagen Amarok W600 có giá giá khởi điểm 91.990 AUD (khoảng 1,692 tỷ đồng), chưa bao gồm các chi phí lăn bánh.
Volkswagen Amarok W600 đã lần đầu tiên ra mắt vào tháng 6/2025. Mãi đến nay, Volkswagen mới công bố giá bán của phiên bản này trước khi những chiếc xe đầu tiên được bàn giao vào tháng 9/2026. Theo đó, tại thị trường Úc, Volkswagen Amarok W600 có giá giá khởi điểm 91.990 AUD (khoảng 1,692 tỷ đồng), chưa bao gồm các chi phí lăn bánh.
Khác với Ford Ranger Raptor thiên về địa hình, Walkinshaw phát triển W600 để vận hành trên đường nhựa. Xe được trang bị giảm xóc Koni thiết kế riêng với công nghệ giảm chấn thích ứng theo tần số dao động mặt đường (FSD), hiệu chỉnh van hệ thống treo riêng, thanh cân bằng sau dày hơn 22 mm và hệ thống lái được tinh chỉnh để cho phản hồi nhanh hơn khi vào cua.
Khác với Ford Ranger Raptor thiên về địa hình, Walkinshaw phát triển W600 để vận hành trên đường nhựa. Xe được trang bị giảm xóc Koni thiết kế riêng với công nghệ giảm chấn thích ứng theo tần số dao động mặt đường (FSD), hiệu chỉnh van hệ thống treo riêng, thanh cân bằng sau dày hơn 22 mm và hệ thống lái được tinh chỉnh để cho phản hồi nhanh hơn khi vào cua.
Chưa hết, mẫu xe bán tải Volkswagen Amarok W600 còn sử dụng mâm 20 inch sơn đen đi cùng lốp Michelin Pilot Sport 4 SUV. Cản trước thiết kế lại, ốp cua lốp mở rộng, bậc lên xuống chỉnh điện và ống xả kép phía sau cũng được trang bị cho mẫu xe bán tải này.
Chưa hết, mẫu xe bán tải Volkswagen Amarok W600 còn sử dụng mâm 20 inch sơn đen đi cùng lốp Michelin Pilot Sport 4 SUV. Cản trước thiết kế lại, ốp cua lốp mở rộng, bậc lên xuống chỉnh điện và ống xả kép phía sau cũng được trang bị cho mẫu xe bán tải này.
Không có gì ngạc nhiên khi trang bị tiêu chuẩn của Volkswagen Amarok W600 khá phong phú. Xe có nội thất bọc da Savona, ghế trước sưởi với tựa đầu thêu logo Walkinshaw, bàn đạp bằng nhôm, màn hình thông tin giải trí 12 inch và hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa.
Không có gì ngạc nhiên khi trang bị tiêu chuẩn của Volkswagen Amarok W600 khá phong phú. Xe có nội thất bọc da Savona, ghế trước sưởi với tựa đầu thêu logo Walkinshaw, bàn đạp bằng nhôm, màn hình thông tin giải trí 12 inch và hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa.
Với mức giá đắt hơn Ford Tanger, nhiều người sẽ kỳ vọng một động cơ đặc biệt hơn bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Amarok W600. Đáng tiếc là không có nâng cấp về hiệu suất nào. W600 vẫn sử dụng động cơ diesel V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn của Volkswagen Amarok với công suất tối đa 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm.
Với mức giá đắt hơn Ford Tanger, nhiều người sẽ kỳ vọng một động cơ đặc biệt hơn bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Amarok W600. Đáng tiếc là không có nâng cấp về hiệu suất nào. W600 vẫn sử dụng động cơ diesel V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn của Volkswagen Amarok với công suất tối đa 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm.
Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Điều này khiến xe kém xa Ford Ranger Raptor dù đắt hơn đáng kể. Mẫu xe nhà Ford sở hữu công suất tối đa 392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm từ động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L.
Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Điều này khiến xe kém xa Ford Ranger Raptor dù đắt hơn đáng kể. Mẫu xe nhà Ford sở hữu công suất tối đa 392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm từ động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L.
Với mức giá cao hơn đáng kể so với đối thủ như Mitsubishi Triton hay Nissan Navara. Thậm chí, Amarok W600 còn đắt hơn cả Ford Ranger Raptor vốn có giá khởi điểm 90.690 AUD. Trong phân khúc xe bán tải cỡ trung tại Úc, chỉ có Ford Ranger Super Duty mới có thể vượt mức giá của Volkswagen Amarok W600 khi được trang bị thêm tùy chọn.
Với mức giá cao hơn đáng kể so với đối thủ như Mitsubishi Triton hay Nissan Navara. Thậm chí, Amarok W600 còn đắt hơn cả Ford Ranger Raptor vốn có giá khởi điểm 90.690 AUD. Trong phân khúc xe bán tải cỡ trung tại Úc, chỉ có Ford Ranger Super Duty mới có thể vượt mức giá của Volkswagen Amarok W600 khi được trang bị thêm tùy chọn.
Trong dải sản phẩm Volkswagen Amarok, W600 đứng trên phiên bản Aventura hiện tại. Giá bán của phiên bản W600 còn cao hơn nữa khi khách hàng mua thêm các trang bị tùy chọn như cửa thùng cuốn chỉnh điện (3.450 AUD) và sơn ánh kim (1.100 AUD). Giá bán cuối cùng sau khi lắp đủ trang bị tùy chọn và cộng các chi phí có thể vượt mức 100.000 AUD (khoảng 1,84 tỷ đồng).
Trong dải sản phẩm Volkswagen Amarok, W600 đứng trên phiên bản Aventura hiện tại. Giá bán của phiên bản W600 còn cao hơn nữa khi khách hàng mua thêm các trang bị tùy chọn như cửa thùng cuốn chỉnh điện (3.450 AUD) và sơn ánh kim (1.100 AUD). Giá bán cuối cùng sau khi lắp đủ trang bị tùy chọn và cộng các chi phí có thể vượt mức 100.000 AUD (khoảng 1,84 tỷ đồng).
Hiện các lãnh đạo cấp cao của Volkswagen cho biết những nâng cấp về mặt hiệu suất có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, qua đó giải quyết điểm yếu lớn nhất của W600 hiện nay. Họ cũng không loại trừ khả năng phát triển một phiên bản tập trung vào việc chạy địa hình, có thể mang tên W600X, nhằm cạnh tranh với Ford Ranger Raptor.
Hiện các lãnh đạo cấp cao của Volkswagen cho biết những nâng cấp về mặt hiệu suất có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, qua đó giải quyết điểm yếu lớn nhất của W600 hiện nay. Họ cũng không loại trừ khả năng phát triển một phiên bản tập trung vào việc chạy địa hình, có thể mang tên W600X, nhằm cạnh tranh với Ford Ranger Raptor.
Video: Xem chi tiết xe bán tải Volkswagen Amarok W600 thế hệ mới.
Nguyễn Chung
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