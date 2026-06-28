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[VIDEO] Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ tư, giá vàng lao dốc

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[VIDEO] Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ tư, giá vàng lao dốc

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất lần thứ tư, khiến giá vàng giảm mạnh và gây lo ngại về triển vọng kinh tế trên Phố Wall.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách lãi suất của Fed #Ảnh hưởng đến giá vàng #Tình hình kinh tế Mỹ #Phân tích thị trường tài chính #Tác động đến Phố Wall

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