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[VIDEO] FCC rà soát chương trình Internet học đường 3 tỉ USD vì quá tải màn hình

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[VIDEO] FCC rà soát chương trình Internet học đường 3 tỉ USD vì quá tải màn hình

FCC xem xét lại chương trình trị giá 3 tỷ USD do học sinh Mỹ sử dụng màn hình quá nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, bỏ phiếu ngày 25/6.

Minh Quân - Hà Anh
#Chương trình Internet học đường #Quản lý thời gian màn hình học sinh #Chính sách FCC về E-Rate #Ảnh hưởng quá tải màn hình đến học tập #Quy trình rà soát ngân sách giáo dục

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