Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] FCC rà soát chương trình Internet học đường 3 tỉ USD vì quá tải màn hình
FCC xem xét lại chương trình trị giá 3 tỷ USD do học sinh Mỹ sử dụng màn hình quá nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, bỏ phiếu ngày 25/6.
FCC xem xét lại chương trình trị giá 3 tỷ USD do học sinh Mỹ sử dụng màn hình quá nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, bỏ phiếu ngày 25/6.
FCC xem xét lại chương trình trị giá 3 tỷ USD do học sinh Mỹ sử dụng màn hình quá nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, bỏ phiếu ngày 25/6.
EU lo ngại về thâm hụt thương mại lớn do hàng Trung Quốc giá rẻ và lo mất năng lực sản xuất, thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ.
Thâm Quyến đối mặt với thị trường xe công nghệ bão hòa, hàng trăm nghìn tài xế gặp khó khăn do giảm chiết khấu và cạnh tranh gay gắt.
Khảo sát của Financial Times cho thấy 68% cử tri Mỹ không hài lòng với cách Trump xử lý lạm phát, nhưng Đảng Cộng hòa vẫn còn hy vọng.
Lượng mua Microsoft Office bản quyền tại Việt Nam tăng 80-100% nhờ thanh tra sở hữu trí tuệ thúc đẩy người dùng chuyển sang phần mềm sạch.
Thanh Hóa giảm số lượng thôn tổ dân phố từ 4.115 xuống còn 1.702, nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.
SpaceX định giá IPO 135 USD, huy động 75 tỷ USD, vượt qua kỷ lục của Alibaba, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq từ 12/6 với mã SPCX.
Google cập nhật ứng dụng Điện thoại trên Android 12+ sử dụng xác thực phần cứng RCS để cảnh báo cuộc gọi giả mạo, nâng cao bảo vệ người dùng.
Trung Quốc dẫn đầu RoboArena, vượt Nvidia, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI robot với Mỹ.
Anthropic cảnh báo về rủi ro AI vượt tầm kiểm soát và kêu gọi tạm dừng phát triển hệ thống AI mạnh nhất trên thế giới.
FCC xem xét lại chương trình trị giá 3 tỷ USD do học sinh Mỹ sử dụng màn hình quá nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, bỏ phiếu ngày 25/6.
EU lo ngại về thâm hụt thương mại lớn do hàng Trung Quốc giá rẻ và lo mất năng lực sản xuất, thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ.
Thâm Quyến đối mặt với thị trường xe công nghệ bão hòa, hàng trăm nghìn tài xế gặp khó khăn do giảm chiết khấu và cạnh tranh gay gắt.
Khảo sát của Financial Times cho thấy 68% cử tri Mỹ không hài lòng với cách Trump xử lý lạm phát, nhưng Đảng Cộng hòa vẫn còn hy vọng.
Lượng mua Microsoft Office bản quyền tại Việt Nam tăng 80-100% nhờ thanh tra sở hữu trí tuệ thúc đẩy người dùng chuyển sang phần mềm sạch.
Thanh Hóa giảm số lượng thôn tổ dân phố từ 4.115 xuống còn 1.702, nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.
SpaceX định giá IPO 135 USD, huy động 75 tỷ USD, vượt qua kỷ lục của Alibaba, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq từ 12/6 với mã SPCX.
Google cập nhật ứng dụng Điện thoại trên Android 12+ sử dụng xác thực phần cứng RCS để cảnh báo cuộc gọi giả mạo, nâng cao bảo vệ người dùng.
Trung Quốc dẫn đầu RoboArena, vượt Nvidia, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI robot với Mỹ.
Anthropic cảnh báo về rủi ro AI vượt tầm kiểm soát và kêu gọi tạm dừng phát triển hệ thống AI mạnh nhất trên thế giới.
Hàng nghìn tấn đường lậu qua Lào vào Việt Nam mỗi đêm gây ảnh hưởng lớn đến ngành mía đường trong nước, giá đường giảm sâu.
Vàng SJC và ACB giảm mạnh liên tiếp do thị trường lao động Mỹ tăng vọt, tạo điều kiện cho Fed tăng lãi suất.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra vi phạm phối trộn xăng E10 và xử lý tin giả, Bộ Công Thương triển khai lộ trình kiểm soát.
Hà Nội giảm mạnh số thôn tổ dân phố, gây ảnh hưởng tới gần 4.800 người hoạt động không chuyên trách trong thành phố.
Hormuz bị phong tỏa, Saudi Aramco thu về hơn 32 tỷ USD trong quý một, hãng tàu CMB.Tech của Bỉ tăng lợi nhuận gấp ba nhờ giá cước vận tải.
Dù luật đã có hiệu lực, Bộ Tài chính chưa áp dụng thuế giao dịch vàng miếng, trong khi Ngân hàng Nhà nước đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân.
Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ y tế 23 triệu, giáo dục 24 triệu/năm. Kiến nghị điều chỉnh tự động từ Viện Hàn lâm và Deloitte.
Người mẹ ở Buffalo suýt mất tiền vì cuộc gọi giả giọng con trai do AI tạo ra. FBI cảnh báo lừa đảo giọng nói gây thiệt hại lớn cho người Mỹ.
Hà Nội đề xuất thuê nhà dân và mua nhà thương mại để bổ sung quỹ nhà ở xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Amway Việt Nam 410 triệu đồng do vi phạm trong kinh doanh đa cấp và quyền lợi người tiêu dùng.
Khám phá cách dùng ứng dụng Quanh tôi để dễ dàng tra cứu trạm xăng E5 còn bán tại Hà Nội, phù hợp cho xe máy cũ và nhu cầu của bạn.