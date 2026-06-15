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[VIDEO] El Nino có khả năng quay lại từ tháng 6 ảnh hưởng đến Việt Nam

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[VIDEO] El Nino có khả năng quay lại từ tháng 6 ảnh hưởng đến Việt Nam

Khí tượng thế giới dự báo 80% khả năng El Nino hình thành từ tháng 6, gây nắng nóng, hạn hán và thiếu nước tại Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của El Nino đến thời tiết Việt Nam #Dự báo thời tiết cực đoan trong năm #Khí hậu biến đổi và hạn hán #Cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới #Tác động của nắng nóng kỷ lục

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