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[VIDEO] Công nhân KCN Bắc Thăng Long đối mặt nắng nóng 40 độ C trong cuộc sống hàng ngày

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[VIDEO] Công nhân KCN Bắc Thăng Long đối mặt nắng nóng 40 độ C trong cuộc sống hàng ngày

Hàng nghìn công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long sống trong điều kiện khó khăn giữa nắng nóng 40 độ C, chính phủ thúc đẩy phát triển nhà ở mới.

Minh Quân - Hà Anh
#Điều kiện sống công nhân KCN Bắc Thăng Long #Nắng nóng và ảnh hưởng sức khỏe #Thiếu nhà ở và điều hòa #Chính sách phát triển nhà ở công nghiệp #Khó khăn của công nhân trong điều kiện khắc nghiệt

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