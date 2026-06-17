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[VIDEO] Chủ quán cà phê đau đầu vì bản quyền nhạc: Mua gói vẫn sai luật

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[VIDEO] Chủ quán cà phê đau đầu vì bản quyền nhạc: Mua gói vẫn sai luật

Nhiều quán cà phê tại Việt Nam vi phạm bản quyền khi phát nhạc từ Spotify, khiến chủ quán đối mặt với rắc rối pháp lý và phí bản quyền hàng năm.

Minh Quân - Hà Anh
#Vấn đề bản quyền nhạc tại quán cà phê #Vi phạm luật về phát nhạc thương mại #Chi phí trả quyền sở hữu trí tuệ #Hạn chế của các dịch vụ phát nhạc trực tuyến #Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quán cà phê

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