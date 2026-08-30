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[VIDEO] Các tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2026

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[VIDEO] Các tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2026

Ngân hàng UOB, Standard Chartered và IMF đều nâng dự báo GDP Việt Nam 2026 lên 9,5%, khẳng định Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng ASEAN.

Minh Quân - Hà Anh
#Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam #Ngân hàng UOB #Standard Chartered #IMF #Kinh tế Việt Nam

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