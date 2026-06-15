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[VIDEO] Các ông lớn công nghệ Mỹ đua vay nợ nghìn tỷ đổ vào hạ tầng AI

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[VIDEO] Các ông lớn công nghệ Mỹ đua vay nợ nghìn tỷ đổ vào hạ tầng AI

Alphabet, Amazon phát hành trái phiếu kỷ lục để huy động vốn xây dựng hạ tầng AI, theo dự báo của Morgan Stanley.

Minh Quân - Hà Anh
#Đầu tư vào hạ tầng AI #Vay nợ tập đoàn công nghệ #Phát hành trái phiếu quốc tế #Chiến lược huy động vốn #Dự báo thị trường công nghệ

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