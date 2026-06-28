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Số hóa - Xe

Vì sao Toyota RAV4 bị cắt giảm sản lượng dù bán "đắt như tôm tươi"?

Toyota tiếp tục điều chỉnh kế hoạch sản xuất do biến động địa chính trị tại Trung Đông và áp lực chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, mẫu RAV4 chịu tác động nhiều nhất.

Thảo Nguyễn
Video: Xem nhà máy sản xuất Toyota RAV4 2026 thế hệ mới.

Trước đó, Toyota từng cảnh báo xung đột tại Iran cùng nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể khiến hãng phải cắt giảm khoảng 83.000 xe trong kế hoạch sản xuất quốc tế từ nay đến tháng 11. Tuy nhiên, con số mới nhất đã tăng lên gần 100.000 xe, và ảnh hưởng được cho là sẽ kéo dài đến tận tháng 2/2027.

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Toyota RAV4 bị cắt giảm sản lượng dù bán "đắt như tôm tươi".

Theo Toyota, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đã khiến nhu cầu mua xe mới tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi (MENA) và Đông Á tiếp tục suy yếu. Điều này buộc hãng xe Nhật phải điều chỉnh sản lượng và yêu cầu các nhà cung ứng chuẩn bị theo kế hoạch mới.

Trong số các mẫu xe bị ảnh hưởng, Toyota RAV4 là cái tên đáng chú ý nhất. Toyota xác nhận sẽ cắt giảm sản lượng các phiên bản động cơ đốt trong của RAV4, dù hãng vừa mới khôi phục dây chuyền sản xuất bản hybrid tại nhà máy Kentucky (Mỹ) sau thời gian nâng cấp.

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Theo Toyota, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đã khiến nhu cầu mua xe mới tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi (MENA) và Đông Á tiếp tục suy yếu.

Trước đó, Toyota từng ước tính việc gián đoạn sản xuất có thể khiến hãng mất khoảng 55.000 xe RAV4 tại thị trường Mỹ trong năm nay. Dù chưa công bố số lượng cụ thể bị cắt giảm ở các nhà máy nước ngoài, hãng cho biết sẽ tăng thêm 4.200 xe RAV4 và Land Cruiser 250 tại Nhật Bản trong nửa cuối năm tài chính hiện tại nhằm bù đắp một phần sản lượng thiếu hụt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu dành cho RAV4 vẫn ở mức rất cao. Nhiều đại lý tại Mỹ hiện ghi nhận hàng trăm khách hàng đang chờ nhận xe, trong khi lượng tồn kho tại một số điểm bán chỉ được tính bằng vài giờ thay vì theo ngày như thông thường. Không chỉ RAV4, Toyota cũng sẽ điều chỉnh sản lượng của một số mẫu xe khác tại Trung Quốc, bao gồm Toyota bZ3X, Toyota bZ7 và phiên bản nội địa của Toyota Camry.

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Toyota từng ước tính việc gián đoạn sản xuất có thể khiến hãng mất khoảng 55.000 xe RAV4 tại thị trường Mỹ trong năm nay.

Theo giới phân tích, các mẫu xe điện mới của Toyota tại Trung Quốc chưa tạo được sức hút đủ lớn trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu nội địa như BYD, NIO và Xiaomi. Điều này buộc hãng xe Nhật phải điều chỉnh lại kỳ vọng tăng trưởng tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

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