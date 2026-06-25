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Số hóa - Xe

Bán tải mới của Toyota dựa trên RAV4 lộ diện - đậm chất thực dụng

Dù chưa xác nhận kế hoạch sản xuất, Toyota mới đây tiếp tục úp mở khả năng phát triển một mẫu xe bán tải cỡ nhỏ dựa trên nền tảng của Toyota RAV4.

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ mẫu xe bán tải mới của Toyota dựa trên RAV4.

Dựa trên ảnh phác họa có thể thấy mẫu bán tải mới của Toyota mang phong cách thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và đậm chất thực dụng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mảnh, lưới tản nhiệt lớn cùng cản trước dày bản, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn so với Toyota RAV4 tiêu chuẩn.

Thân xe sử dụng cấu hình cabin đôi với các vòm bánh mở rộng, đường gân dập nổi và ốp nhựa đen quanh hốc bánh, tăng vẻ cơ bắp. Mui xe tích hợp thanh giá nóc, kết hợp bộ mâm lớn mang phong cách đa dụng.

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Bán tải mới của Toyota dựa trên RAV4 lộ diện - đậm chất thực dụng.

Phía sau là thùng hàng gọn gàng với cửa hậu phẳng, cụm đèn LED đặt dọc hình chữ C và tạo hình tổng thể gợi liên tưởng đến các mẫu bán tải cỡ lớn hơn của Toyota như Toyota Tacoma. Tổng thể xe cho thấy định hướng cân bằng giữa tính thực dụng, khả năng chở hàng và phong cách SUV đô thị.

Theo giới chuyên môn, nếu được đưa vào sản xuất, mẫu bán tải này nhiều khả năng sẽ sử dụng kết cấu khung liền khối, tương tự Ford Maverick hay Hyundai Santa Cruz, thay vì khung gầm rời như Toyota Hilux.

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Nếu được đưa vào sản xuất, mẫu bán tải này nhiều khả năng sẽ sử dụng kết cấu khung liền khối, tương tự Ford Maverick hay Hyundai Santa Cruz, thay vì khung gầm rời như Toyota Hilux.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt RAV4 mới ở Australia gần đây, ông Yoshinori Futonagane – kỹ sư trưởng phát triển RAV4 – thừa nhận phân khúc bán tải unibody đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy vậy, ông khẳng định Toyota hiện chưa có kế hoạch chính thức để phát triển mẫu xe này.

Trước đó, CEO Toyota Bắc Mỹ Tetsuo Ogawa cũng từng tiết lộ rằng nhu cầu đối với một mẫu bán tải cỡ nhỏ là hoàn toàn có thật và các đại lý tại Mỹ đang chờ đợi sản phẩm như vậy.

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Mẫu bán tải dựa trên RAV4 có thể trở thành mảnh ghép mới trong danh mục sản phẩm Toyota, hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc xe linh hoạt hơn.

Nếu thành hiện thực, mẫu bán tải dựa trên RAV4 có thể trở thành mảnh ghép mới trong danh mục sản phẩm Toyota, hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc xe linh hoạt hơn SUV truyền thống, đồng thời vẫn tiện dụng cho nhu cầu chở hàng, đi dã ngoại hoặc sử dụng hàng ngày.

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