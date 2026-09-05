Vì sao tòa án Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte?

Tòa án ở Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc bà đã công khai đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr và hai người khác.

AP đưa tin, một tòa án ở Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte hôm 4/9 với cáo buộc bà đã công khai đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr và hai người khác.

Bà Sara Duterte bị Hạ viện luận tội hồi tháng 5 với cùng những cáo buộc tương tự cũng như các sai phạm tài chính. Một bản án kết tội có thể làm đổ vỡ kế hoạch tranh cử tổng thống của bà vào năm 2028, khi nhiệm kỳ 6 năm của ông Marcos kết thúc.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: GMA News.

Luật sư Paul Lawrence Lim của Phó Tổng thống Philippines, người đã phủ nhận các cáo buộc, cho biết bà Sara Duterte sẽ nộp tiền bảo lãnh để tránh bị giam giữ trong khi chờ xét xử tại Tòa án khu vực thành phố Quezon.

“Bà Sara Duterte không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục sử dụng tất cả biện pháp pháp lý của mình”, luật sư Paul Lawrence Lim cho biết trong một tuyên bố, song không nêu chi tiết thêm.

Các cáo buộc xuất phát từ lời đe dọa của bà Sara Duterte trong một cuộc họp báo trực tuyến năm 2024 rằng bà sẽ thuê người ám sát ông Marcos, vợ ông và Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là ông Martin Romualdez nếu bà bị ám sát, trong bối cảnh mâu thuẫn chính trị leo thang.

Tuy nhiên, sau đó, bà Sara Duterte nói rằng bà không đe dọa Tổng thống Marcos mà chỉ bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của bản thân.

Những phát ngôn của Phó Tổng thống Sara Duterte đã dẫn đến một cuộc điều tra hình sự và những lo ngại về an ninh quốc gia.

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