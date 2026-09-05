Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Vì sao tòa án Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte?

Tòa án ở Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc bà đã công khai đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr và hai người khác.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một tòa án ở Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte hôm 4/9 với cáo buộc bà đã công khai đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr và hai người khác.

Bà Sara Duterte bị Hạ viện luận tội hồi tháng 5 với cùng những cáo buộc tương tự cũng như các sai phạm tài chính. Một bản án kết tội có thể làm đổ vỡ kế hoạch tranh cử tổng thống của bà vào năm 2028, khi nhiệm kỳ 6 năm của ông Marcos kết thúc.

philippines.png
Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: GMA News.

Luật sư Paul Lawrence Lim của Phó Tổng thống Philippines, người đã phủ nhận các cáo buộc, cho biết bà Sara Duterte sẽ nộp tiền bảo lãnh để tránh bị giam giữ trong khi chờ xét xử tại Tòa án khu vực thành phố Quezon.

“Bà Sara Duterte không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục sử dụng tất cả biện pháp pháp lý của mình”, luật sư Paul Lawrence Lim cho biết trong một tuyên bố, song không nêu chi tiết thêm.

Các cáo buộc xuất phát từ lời đe dọa của bà Sara Duterte trong một cuộc họp báo trực tuyến năm 2024 rằng bà sẽ thuê người ám sát ông Marcos, vợ ông và Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là ông Martin Romualdez nếu bà bị ám sát, trong bối cảnh mâu thuẫn chính trị leo thang.

Tuy nhiên, sau đó, bà Sara Duterte nói rằng bà không đe dọa Tổng thống Marcos mà chỉ bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của bản thân.

Những phát ngôn của Phó Tổng thống Sara Duterte đã dẫn đến một cuộc điều tra hình sự và những lo ngại về an ninh quốc gia.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tòa Hình sự Quốc tế (​ICC) bác yêu cầu thả cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte #Philippines #ám sát #Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr #Phó Tổng thống Sara Duterte

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Phó Tổng thống Philippines bị luận tội là ai?

Hạ viện Philippines đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte và chuyển điều khoản luận tội lên Thượng viện.

AP đưa tin, Hạ viện Philippines đã bỏ phiếu với đa số áp đảo vào ngày 11/5 để luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte và chuyển điều khoản luận tội lên Thượng viện. Bà Sara, con gái cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, bị cáo buộc lạm dụng công quỹ, sở hữu tài sản không rõ nguồn gốc, hối lộ quan chức và đe dọa ám sát người từng là đồng minh của bà, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., cùng các thành viên gia đình ông.

Hạ viện, nơi các đồng minh của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chiếm đa số, đã thông qua với 257 phiếu thuận, 25 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Hai điều khoản luận tội đối với bà Sara Duterte sẽ được chuyển lên Thượng viện để xét xử, đánh dấu một trở ngại ban đầu cho kế hoạch tranh cử Tổng thống Philippines năm 2028 của bà Sara.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đằng sau vụ nổ súng tại Thượng viện Philippines

Nhiều tiếng súng vang lên tại Thượng viện Philippines, gây ra cảnh hỗn loạn trong tòa nhà nơi lực lượng chức năng đang cố gắng bắt giữ một nghị sĩ. 

AP đưa tin, một loạt tiếng súng vang lên vào tối 13/5 tại Thượng viện Philippines, gây ra cảnh hỗn loạn trong tòa nhà nơi các nhà chức trách đã cố gắng bắt giữ một Thượng nghị sĩ bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã liên quan đến chiến dịch chống ma túy ở Philippines trước đây.

Các quan chức cho biết không ai bị thương trong vụ nổ súng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong bài phát biểu trên truyền hình.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cựu Thị trưởng ở Colombia bị ám sát trước thềm bầu cử tổng thống

Một cựu Thị trưởng ở Colombia đã bị bắn tử vong khi ông đang làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của chính trị gia Abelardo de la Espriella.

AP đưa tin, cựu Thị trưởng thành phố Cubarral (tỉnh Meta, Colombia), ông Rogers Devia, đã bị các tay súng không rõ danh tính bắn tử vong hôm 16/5, chỉ hai tuần trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 31/5.

Trợ lý của ông Devia là Eder Cardona cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Được biết, ông Rogers Devia và Eder Cardona đang làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của chính trị gia Abelardo de la Espriella.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.