Cựu Thị trưởng ở Colombia bị ám sát trước thềm bầu cử tổng thống

Một cựu Thị trưởng ở Colombia đã bị bắn tử vong khi ông đang làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của chính trị gia Abelardo de la Espriella.

AP đưa tin, cựu Thị trưởng thành phố Cubarral (tỉnh Meta, Colombia), ông Rogers Devia, đã bị các tay súng không rõ danh tính bắn tử vong hôm 16/5, chỉ hai tuần trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 31/5.

Trợ lý của ông Devia là Eder Cardona cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Được biết, ông Rogers Devia và Eder Cardona đang làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của chính trị gia Abelardo de la Espriella.

"Cựu Thị trưởng Devia đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng tại khu vực nông thôn của thành phố Cubarral, nơi ông từng giữ chức Thị trưởng trong khoảng thời gian 2020-2023", theo thông báo của Văn phòng Bảo vệ Công dân tỉnh Meta đăng trên mạng xã hội X.

Cựu Thị trưởng Rogers Mauricio Devia Escobar. Ảnh: Văn phòng Thị trưởng Cubarral-Meta.

"Vụ sát hại ông Rogers Devia và trợ lý Eder Cardona là hành động bạo lực chính trị mới nhất xảy ra tại một khu vực đang bị tranh chấp bởi các nhóm vũ trang", nguồn tin cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Colombia, ông Armando Benedetti, cho biết trên các kênh mạng xã hội rằng các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân ông Devia bị ám sát. Ông cũng cho biết cảnh sát gần đây đã ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào trợ lý của ứng cử viên tổng thống khác, bà Paloma Valencia, cũng tại thành phố này.

Văn phòng Bảo vệ Công dân cho biết, vụ sát hại này có thể ảnh hưởng đến “việc thực thi quyền chính trị và sự tham gia dân chủ” trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Colombia dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 tới.

Sẽ có ít nhất 6 ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử này. Nếu không ai đạt được 50% số phiếu, vòng hai sẽ được tổ chức vào tháng 6 giữa hai ứng viên dẫn đầu.

