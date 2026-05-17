Cựu Thị trưởng ở Colombia bị ám sát trước thềm bầu cử tổng thống

Một cựu Thị trưởng ở Colombia đã bị bắn tử vong khi ông đang làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của chính trị gia Abelardo de la Espriella.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cựu Thị trưởng thành phố Cubarral (tỉnh Meta, Colombia), ông Rogers Devia, đã bị các tay súng không rõ danh tính bắn tử vong hôm 16/5, chỉ hai tuần trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 31/5.

Trợ lý của ông Devia là Eder Cardona cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Được biết, ông Rogers Devia và Eder Cardona đang làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của chính trị gia Abelardo de la Espriella.

"Cựu Thị trưởng Devia đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng tại khu vực nông thôn của thành phố Cubarral, nơi ông từng giữ chức Thị trưởng trong khoảng thời gian 2020-2023", theo thông báo của Văn phòng Bảo vệ Công dân tỉnh Meta đăng trên mạng xã hội X.

Cựu Thị trưởng Rogers Mauricio Devia Escobar. Ảnh: Văn phòng Thị trưởng Cubarral-Meta.

"Vụ sát hại ông Rogers Devia và trợ lý Eder Cardona là hành động bạo lực chính trị mới nhất xảy ra tại một khu vực đang bị tranh chấp bởi các nhóm vũ trang", nguồn tin cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Colombia, ông Armando Benedetti, cho biết trên các kênh mạng xã hội rằng các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân ông Devia bị ám sát. Ông cũng cho biết cảnh sát gần đây đã ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào trợ lý của ứng cử viên tổng thống khác, bà Paloma Valencia, cũng tại thành phố này.

Văn phòng Bảo vệ Công dân cho biết, vụ sát hại này có thể ảnh hưởng đến “việc thực thi quyền chính trị và sự tham gia dân chủ” trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Colombia dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 tới.

Sẽ có ít nhất 6 ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử này. Nếu không ai đạt được 50% số phiếu, vòng hai sẽ được tổ chức vào tháng 6 giữa hai ứng viên dẫn đầu.

Quân sự - Thế giới

Máy bay quân sự Colombia gặp nạn, ít nhất 34 người thiệt mạng

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại khu vực rừng Amazon.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia, ông Pedro Sanchez, thông báo trên mạng xã hội X rằng vụ tai nạn bi thảm xảy ra tại Puerto Leguizamo, một địa phương hẻo lánh thuộc bang Putumayo, giáp ranh với Peru và Ecuador, Reuters đưa tin.

Thị trưởng thị trấn Puerto Leguizamo, ông Luis Emilio Bustos, xác nhận số người thiệt mạng hiện đã lên tới 34. Trong khi đó, Thống đốc bang Putumayo, ông Jhon Gabriel Molina, cho biết 21 nạn nhân trong số này vẫn chưa được nhận dạng.

Quân sự - Thế giới

Ứng cử viên Tổng thống Peru tử vong vì tai nạn giao thông

Một ứng cử viên Tổng thống Peru tử vong trong vụ tai nạn ô tô trên tuyến đường cao tốc hẻo lánh ở dãy Andes khi đang trên đường đến một cuộc vận động tranh cử.

Theo AP, một ứng cử viên Tổng thống Peru tử vong hôm 15/3 trong một vụ tai nạn ô tô trên tuyến đường cao tốc hẻo lánh ở dãy Andes khi đang trên đường đến một cuộc vận động tranh cử.

"Ông Napoleón Becerra, 61 tuổi, là ứng cử viên tổng thống của Đảng Công nhân và Doanh nhân Peru trong cuộc bầu cử ngày 12/4. Chính trị gia cánh tả này là một trong 36 ứng cử viên và một cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông chỉ nhận được dưới 1% số phiếu ủng hộ", nguồn tin cho hay.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Colombia Gustavo Petro thoát âm mưu ám sát

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã thoát khỏi một vụ ám sát sau nhiều tháng cảnh báo về âm mưu được cho là do trùm buôn ma túy dàn dựng nhằm tấn công ông.

TRT World dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, chiếc máy bay chở ông đã không hạ cánh xuống điểm đến dự kiến trên bờ biển Caribe vào tối 9/2, vì lo ngại sẽ bị tấn công.

"Chúng tôi đã đến một địa điểm khác dự định ban đầu và thoát chết trong gang tấc", Tổng thống Petro nói.

