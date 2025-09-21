Vì sao Iran quyết định sẽ đình chỉ hợp tác với IAEA?

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) tuyên bố nước này sẽ đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo Tân Hoa Xã, sau cuộc họp do Tổng thống Masoud Pezeshkian chủ trì ngày 20/9, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố rằng sự hợp tác của nước này với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc sẽ "thực sự" bị đình chỉ vì cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không duy trì việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA.

Trong cuộc họp, SNSC đã thảo luận về những gì họ gọi là hành động "thiếu cân nhắc" của Pháp, Anh và Đức - được gọi chung là E3 - liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Hội đồng tuyên bố rằng sự hợp tác của Tehran với IAEA sẽ bị đình chỉ trên thực tế để đáp trả hành động của các nước châu Âu bất chấp việc Iran trước đó vẫn tiếp tục hợp tác với cơ quan này và đề xuất giải quyết vấn đề hạt nhân.

SNSC giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao Iran tiếp tục tham vấn để bảo vệ lợi ích quốc gia theo đúng các quyết định của Hội đồng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua được nghị quyết gia hạn việc nới lỏng trừng phạt đối với Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Tháng trước, E3 kích hoạt cơ chế "snapback" của thỏa thuận, cho phép Liên Hợp Quốc áp đặt lại các lệnh trừng phạt trong vòng 30 ngày nếu Iran bị đánh giá là vi phạm thỏa thuận. Các lệnh trừng phạt dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này.

