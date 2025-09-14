Hà Nội

Thế giới

Iran cảnh báo Châu Âu "mất tất cả" nếu khôi phục trừng phạt Tehran

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Araghchi cảnh báo rằng các cường quốc Châu Âu sẽ "mất tất cả" nếu họ khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã ngày 14/9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi đưa ra cảnh báo trên trong một bài đăng trên mạng X để đáp trả quyết định của Pháp, Đức và Anh vào tháng trước về việc kích hoạt tiến trình có thể khôi phục các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

iran.png
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi. Ảnh: AA.

Điều khoản "phục hồi" trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên chính thức là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), cho phép các bên áp đặt lại các lệnh trừng phạt nếu Iran không tuân thủ các cam kết của mình.

Iran đã ký JCPOA với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ vào năm 2015 và đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Washington đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, khiến Tehran phải giảm bớt một số cam kết.

Vào ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một đạo luật được Quốc hội nước này thông qua, đình chỉ mọi hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cáo buộc cơ quan này đã mở đường cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 13/6.

Tuy nhiên, đến ngày 9/9, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ký một thỏa thuận tại Cairo (Ai Cập), mở đường cho việc nối lại hợp tác, bao gồm việc tái khởi động thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran.

