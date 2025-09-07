Iran nói về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ nối lại đàm phán ngay khi Mỹ sẵn sàng đối thoại dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trang Iranintl đưa tin, trong bài phát biểu hôm 6/9, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết mặc dù các cuộc đàm phán vẫn chưa bị loại khỏi chương trình nghị sự, nhưng chúng sẽ bước vào một giai đoạn mới.

“Chúng tôi không nói rằng các cuộc đàm phán đã bị loại khỏi chương trình nghị sự, nhưng cuộc đối thoại chắc chắn cần có hình thức và quy mô mới khi những mối quan tâm và yếu tố mới xuất hiện", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Araghchi, Iran đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian.

"Khi Mỹ sẵn sàng đối thoại dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẽ nối lại đàm phán", ông cho biết.

Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng các cuộc đàm phán của Tehran với các nước châu Âu vẫn đang tiếp tục và ông hy vọng hai bên sẽ đạt được sự hiểu biết lẫn nhau.

Các nhà ngoại giao Iran tại Vienna cũng đã có cuộc đàm phán với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm 6/9 để đạt được một khuôn khổ hợp tác mới.

"Theo những gì tôi được biết, cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi rất gần với việc đạt được một thỏa thuận về khuôn khổ hợp tác mới với cơ quan này", Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết.

