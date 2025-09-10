Iran và IAEA đạt thỏa thuận nối lại hợp tác

Iran và IAEA đã đạt thỏa thuận mở đường cho việc nối lại hợp tác, bao gồm việc tái khởi động thanh tra các cơ sở hạt nhân Iran.

Theo Times Of Israel, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ký một thỏa thuận tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 9/9, mở đường cho việc nối lại hợp tác, bao gồm việc tái khởi động thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty, người đồng cấp Iran Abbas Araghchi và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: NCRI.

Được biết, đây là cuộc họp đầu tiên giữa Iran và IAEA kể từ khi Tehran tuyên bố ngừng hợp tác với cơ quan này hai tháng trước.

Vào ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một đạo luật được Quốc hội nước này thông qua, đình chỉ mọi hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cáo buộc cơ quan này đã mở đường cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 13/6.

Bức ảnh được chụp vào ngày 16/6/2025 cho thấy cơ sở làm giàu hạt nhân Isfahan ở miền trung Iran bị hư hại. Ảnh: Maxar Technologies.

Đến ngày 28/8, Anh, Pháp và Đức (E3) đã khởi động tiến trình 30 ngày nhằm tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi các bên không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

E3 cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trong đó Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nền kinh tế của nước này.

