Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Iran và IAEA đạt thỏa thuận nối lại hợp tác

Iran và IAEA đã đạt thỏa thuận mở đường cho việc nối lại hợp tác, bao gồm việc tái khởi động thanh tra các cơ sở hạt nhân Iran.

An An (Theo Times Of Israel)

Theo Times Of Israel, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ký một thỏa thuận tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 9/9, mở đường cho việc nối lại hợp tác, bao gồm việc tái khởi động thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty, người đồng cấp Iran Abbas Araghchi và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi.

iran2.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: NCRI.

Được biết, đây là cuộc họp đầu tiên giữa Iran và IAEA kể từ khi Tehran tuyên bố ngừng hợp tác với cơ quan này hai tháng trước.

Vào ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một đạo luật được Quốc hội nước này thông qua, đình chỉ mọi hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cáo buộc cơ quan này đã mở đường cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 13/6.

iran.png
Bức ảnh được chụp vào ngày 16/6/2025 cho thấy cơ sở làm giàu hạt nhân Isfahan ở miền trung Iran bị hư hại. Ảnh: Maxar Technologies.

Đến ngày 28/8, Anh, Pháp và Đức (E3) đã khởi động tiến trình 30 ngày nhằm tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi các bên không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

E3 cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trong đó Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nền kinh tế của nước này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
#Iran và IAEA #giám sát hạt nhân Iran #thỏa thuận hạt nhân Iran #tái khởi động thanh tra hạt nhân #trừng phạt Iran #chương trình hạt nhân Iran

Bài liên quan

Thế giới

Iran nói về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ nối lại đàm phán ngay khi Mỹ sẵn sàng đối thoại dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trang Iranintl đưa tin, trong bài phát biểu hôm 6/9, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết mặc dù các cuộc đàm phán vẫn chưa bị loại khỏi chương trình nghị sự, nhưng chúng sẽ bước vào một giai đoạn mới.

“Chúng tôi không nói rằng các cuộc đàm phán đã bị loại khỏi chương trình nghị sự, nhưng cuộc đối thoại chắc chắn cần có hình thức và quy mô mới khi những mối quan tâm và yếu tố mới xuất hiện", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Xem chi tiết

Thế giới

Châu Âu khởi động tiến trình tái áp đặt lệnh trừng phạt với Iran

Ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (E3) đã khởi động tiến trình nhằm tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran.

Theo Al Jazeera ngày 28/8, Anh, Pháp và Đức đã khởi động tiến trình 30 ngày nhằm tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi các bên không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Quyết định này được đưa ra sau khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo trong tuần này rằng việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt sẽ dẫn đến hậu quả.

Xem chi tiết

Thế giới

Lãnh tụ tối cao Iran bất ngờ lên tiếng về Tổng thống Trump

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra mục tiêu thực sự của Washington đối với Iran: Sự khuất phục.

Theo Newsweek ngày 25/8, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng Tổng thống Trump đã nêu ra mục tiêu thực sự của Mỹ đối với Iran: Sự khuất phục.

“Người hiện nắm quyền ở Mỹ muốn Iran phải nghe lệnh Mỹ”, Newsweek dẫn bình luận của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trên mạng X, đồng thời Đại giáo chủ Iran khẳng định rằng Tehran không có ý định lùi bước ngay cả khi Mỹ và các cường quốc châu Âu đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới