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Quân sự - Thế giới

Lật xe buýt trường học ở Mỹ, nhiều người thương vong

Một chiếc xe buýt chở học sinh bị lật trong vụ tai nạn liên hoàn ở bang Florida, Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở miền trung bang Florida, Mỹ, sáng ngày 5/10 (giờ địa phương).

"Chiếc xe buýt chở khoảng 39 người đang trên đường đến Trường Trung học Winter Haven ở thành phố Winter Haven thì một chiếc ô tô đi ngược chiều lấn sang làn đường đối diện và va chạm với xe buýt", cảnh sát trưởng quận Polk, ông Grady Judd, cho biết tại một cuộc họp báo.

“Đây là một vụ tai nạn kinh hoàng. Cú va chạm đã làm rơi bánh xe buýt và khiến xe buýt đâm trực diện vào một chiếc xe Jeep đang đi tới. Chiếc xe Jeep này sau đó bốc cháy”, cảnh sát trưởng Judd nói.

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Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn liên quan đến một chiếc xe buýt trường học ở Winter Haven, Florida, Mỹ, ngày 5/10/2026. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Polk/AP.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thiệt mạng, bao gồm nữ sinh lớp 10 và một người trên xe Jeep. Ngoài ra, khoảng 5 đến 7 người được đưa đến bệnh viện với các chấn thương nghiêm trọng và một người vẫn trong tình trạng nguy kịch vào sáng 5/10.

“Tôi nghĩ đây là thảm kịch xe buýt nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, ít nhất là theo trí nhớ của tôi. Chiếc xe buýt này chở tổng cộng 39 người, gồm 37 học sinh trung học, tài xế xe buýt và con gái của tài xế”, ông Judd nói thêm.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Chỉ hơn một tháng trước, vào ngày 3/9, một chiếc xe buýt trường học khác ở quận Polk cũng gặp tai nạn tại thành phố Lakeland. Nhà chức trách cho biết lúc đó không có học sinh nào trên xe và một người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Frederick Heid, Giám đốc Sở Giáo dục Công lập quận Polk, cho biết học sinh thường xuyên được tập huấn các kỹ năng thoát hiểm khi xe buýt gặp sự cố.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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