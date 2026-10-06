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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ rơi máy bay quân sự chở 32 người ở Nigeria

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại bang Ondo.

An An (Theo AP, PRN)

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Hàng không Nigeria Festus Keyamo cho biết chiếc máy bay quân sự chở 32 người, trong đó có 7 thành viên phi hành đoàn, đã bị rơi xuống thị trấn ven sông Igbokoda thuộc bang Ondo khi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ tới Lagos.

Không quân Nigeria xác định chiếc máy bay vừa gặp nạn là loại ATR-42.

Bộ trưởng Keyamo cho biết thêm chiếc máy bay lần đầu tiên biến mất khỏi radar vào khoảng 9 giờ sáng 5/10 theo giờ địa phương, và sau đó được xác định là đã rơi gần một căn cứ hải quân.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng động như sấm sét”, Akinbulejo Pius, một nhân chứng kể lại.

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Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng. Nguồn ảnh: Tài khoản X của ông Tinubu.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ehimen Ejodame cho hay, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị ứng phó khẩn cấp đã được tiến hành ngay lập tức.

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Nigeria, 32 người có mặt trên máy bay được xác định đã thiệt mạng.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở bang Ondo. Ông Tinubu cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Một cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay quân sự ở Nigeria đang được tiến hành.

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Nguồn video: VTV
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