3 cây cảnh trồng trong nhà giữ tâm an, khí vượng, tài lộc kéo dài trăm năm

Với 3 cây cảnh này, người giàu trồng không phải để khoe, mà để giữ. Giữ cái tâm an, khí vượng, khoảng lặng để mình không bị cuốn đi.

Có những ngôi nhà vừa bước vào đã thấy lòng người yên lại. Không phải vì nội thất đắt tiền, mà vì ở đó có sự sống đang thở.

Phòng khách, ban công, lối vào phòng tắm đều có cây cảnh. Cây xanh đến độ như nhỏ giọt dầu, quả đỏ đến độ như sắp phát sáng.

Ngẫm lại mới thấy, người càng đi qua nhiều sóng gió, càng giàu về trải nghiệm và tài sản, họ lại càng thích trồng vài chậu cây trong nhà. Không phải để khoe, mà để giữ. Giữ cái tâm an, giữ cái khí vượng, giữ một khoảng lặng để mình không bị cuốn đi.

Cây cảnh nam thiên trúc không phải là trúc.

1. Cây cảnh nam thiên trúc: Ngọn lửa đỏ của sự bền bỉ và viên mãn

Nam thiên trúc (Nandina domestica) với những chùm quả đỏ mọc dày như chuỗi mã não, tròn căng, bóng bẩy, được nâng đỡ bởi tán lá xanh thẫm, đến mùa lại ửng đỏ. Đặt cạnh cửa, nó giống như một lời chào vừa trang trọng, vừa ấm áp.

Cây cảnh nam thiên trúc không phải là trúc. Nó là một loại cây bụi có sức sống kỳ lạ. Tên của cây cảnh này mang chữ "Nam" là phương Nam, là ấm áp, chữ "Thiên" là trời, là cao rộng, chữ "Trúc" là hình dáng thanh mảnh, quân tử.

Gọi là trúc nhưng lại ra quả, nên người xưa xem nó là sự kết hợp của khí tiết và thành quả.

Vẻ đẹp của nam thiên trúc nằm ở sự chuyển mùa có ý thức. Quanh năm lá xanh, đến cuối thu đầu đông, khi quả chín đỏ rực, lá cũng chuyển sắc đỏ tía.

Người xưa trồng cây cảnh nam thiên trúc trước nhà để "thiên chuyển nam lai"

Lá và quả như hẹn nhau cùng rực rỡ, một sự đồng lòng hiếm thấy ở cây cảnh. Đặt một chậu trong phòng khách ngày Tết, không cần thêm đèn lồng, không khí đã đủ đầy.

Về phong thủy, đây là cây cảnh trấn trạch hàng đầu. Màu đỏ của quả thuộc Hỏa, tượng trưng cho danh vọng, may mắn, xua đuổi điều không lành. Dáng cây vươn thẳng, chùm quả sum suê tượng trưng cho "đơm hoa kết trái", gia đình đông đúc, sự nghiệp có kết quả.

Người xưa trồng cây cảnh nam thiên trúc trước nhà để "thiên chuyển nam lai" - chuyển vận, đổi hướng, đưa điều lành từ phương Nam tới.

Quả nam thiên trúc rất đẹp nhưng có độc nhẹ

Vì sao người giàu lại chuộng nó? Vì người giàu hiểu giá trị của sự bền bỉ. Nam thiên trúc không đỏng đảnh. Trồng đất thì chịu được mọi loại đất. Trồng chậu chỉ cần nhớ không dùng đất vườn nguyên chất gây bí rễ, mà trộn mùn lá, perlite và cát sông cho thoáng.

Ba năm không cần chăm nhiều vẫn sống, vẫn ra quả. Cây cảnh dạy người ta một triết lý: tài lộc bền không đến từ chăm bẵm ồn ào, mà đến từ một nền tảng thoáng, sạch và sự kiên nhẫn. Họ đặt nó ở lối vào, như một lời nhắc: vào nhà là bỏ lại bụi bặm, chỉ mang may mắn vào.

Lưu ý: Quả nam thiên trúc rất đẹp nhưng có độc nhẹ, không ăn được. Nhà có trẻ nhỏ thì nên đặt ở nơi cao, vừa an toàn, vừa đúng thế "vượng" - cao ráo, sáng sủa.

Ngồi dưới gốc cây, tự dưng lòng người chậm lại.

2. Cây cảnh mộc hương: Hương của quý nhân và sự tĩnh tại

Nếu nam thiên trúc là sắc, thì mộc hương (Osmanthus fragrans) là hương. Hương của nó lạ lắm, không sộc lên mũi như hoa sữa, không ngọt gắt như hoa nhài.

Nó là một mùi thơm trong, ấm, vừa như mùi trái cây chín, vừa như mùi sách cũ, theo gió đi rất xa nhưng không làm ai mệt. Ngồi dưới gốc cây, tự dưng lòng người chậm lại.

Theo người xưa, chữ "mộc hương" nghe như chữ "quý nhân" trong tiếng Hán. Khách quý ngửi thấy hương, tự khắc muốn ngồi lại lâu hơn. Ngồi lâu thì chuyện mới thành".

Người giàu trồng cây cảnh mộc hương không phải để cầu tiền ngay tức khắc.

Nghe như một câu đùa của người làm ăn, nhưng lại rất đúng với đạo lý phong thủy. Trong phong thủy, hương thơm là thứ dẫn khí. Nhà có hương thơm tự nhiên, thanh sạch thì khí mới tụ, người mới hòa.

Cây cảnh mộc hương nở vào mùa thu, mùa của thu liễm, của kết quả. Hương thơm của nó giúp an thần, định tâm. Tâm an thì lời nói mới ôn hòa, quyết định mới sáng suốt.

Vẻ đẹp của mộc hương là vẻ đẹp của ẩn tàng. Hoa rất nhỏ, màu vàng ngà hoặc trắng kem, nấp sau lá, phải lại gần mới thấy. Nhưng hương thì không giấu được.

Người quân tử cũng vậy, không cần phô trương, tự khắc có người tìm đến. Đó là lý do trong sân nhà của những gia đình trâm anh xưa, luôn có một cây mộc hương.

Cây cảnh mộc hương nở vào mùa thu

Người giàu trồng cây cảnh mộc hương không phải để cầu tiền ngay tức khắc. Họ trồng để cầu "nhân". Tài lộc lớn không đến từ một mình, mà đến từ quý nhân, từ đối tác, từ những mối quan hệ tử tế.

Đặt một chậu mộc hương ở ban công nhiều nắng nhất - vì càng nắng hoa càng thơm - là cách họ tự nhắc mình phải sống thơm tho, tử tế. Đất trồng cần thoát nước tốt, tưới nhiều hơn vào mùa hè, để khô hơn vào mùa đông, cây sẽ càng sai hoa.

Cây cảnh mộc hương dạy người ta: muốn giàu bền, trước hết phải là người đáng mến, đáng tin.

Cây cảnh tượng trưng cho sự sung túc

3. Cây cảnh quất: Đèn lồng vàng của tài lộc sum vầy

Quất (Kumquat) là loại cây gần gũi nhất với người Việt. Không ai xa lạ gì vị chua ngọt của nó, trẻ con ăn vặt, người lớn pha mật ong ấm họng. Nhưng vẻ đẹp của cây quất cảnh không nằm ở quả để ăn, mà nằm ở thế của nó.

Cây cảnh này có dáng tròn đầy, lá xanh dày, quả vàng rực. Trong phong thủy, hình tròn là viên mãn, màu vàng thuộc Thổ, Thổ sinh Kim, Kim là tiền tài.

Quả mọc sum suê, lúc lỉu từ gốc đến ngọn tượng trưng cho sự sung túc, "đa tử đa tôn", tài lộc dồi dào không dứt. Chữ "Quất" phát âm gần với chữ "Cát" trong cát tường.

Cây cảnh này có dáng tròn đầy

Người làm ăn đặt một chậu quất trĩu quả ở phòng khách hay văn phòng, không chỉ để trang trí Tết, mà là để giữ một chữ "Cát" ở trung tâm ngôi nhà.

Người giàu thích quất vì cây cảnh này là loại cây rất "hiểu chuyện". Nó cần được tỉa cành vào mùa xuân để không mọc um tùm, cần bón phân đều đặn mỗi tháng một lần để quả nặng cành.

Tức là, muốn có quả ngọt, phải biết cắt bỏ cái rườm rà và nuôi dưỡng đều đặn. Đó chẳng phải là đạo lý quản lý tài sản và nhân sự đó sao? Đất trồng phải thoáng, rễ không úng, cây mới khỏe. Tài chính cũng vậy, dòng tiền phải lưu thông, không ứ đọng.

Người giàu thích quất vì cây cảnh này là loại cây rất "hiểu chuyện"

Chậu quất vàng đặt ở phòng khách, nơi mọi người sum vầy, là một lời chúc không lời: cầu cho gia đình luôn tròn đầy, công việc luôn có kết quả nhìn thấy được. Trẻ con nhìn thấy màu vàng thì vui mắt, người già nhìn thấy chùm quả trĩu trịt thì yên lòng.

Cuối cùng, chúng ta trồng cây gì, thực ra là đang trồng tâm mình.

Ba cây cảnh ấy - một cây cho sắc đỏ của thành quả, một cây cho hương thơm của lòng người, một cây cho sắc vàng của sự viên mãn - hợp lại thành một vòng tròn phong thủy rất đời: Sắc - Hương - Quả.

Người giàu không giàu vì ba chậu cây. Họ giàu vì họ hiểu quy luật mà ba chậu cây ấy đại diện. Họ không đợi may mắn đến mới an yên. Họ tạo ra một môi trường an yên, sạch sẽ, có sự sống, có hương thơm, có màu sắc ấm áp để may mắn muốn ở lại.

Người được dưỡng rồi, tự khắc sẽ biết cách làm cho mình giàu có

Mỗi sáng tưới một chút nước, ngắt một chiếc lá úa, hít một hơi hương mộc, ngắm một quả quất vừa ửng vàng. Những việc nhỏ lặp đi lặp lại ấy kéo tâm trí đang vội vã trở về. Tâm tĩnh thì khí hòa. Khí hòa thì việc thuận. Việc thuận thì gia đạo tự khắc hưng vượng.

Đó mới là phong thủy lớn nhất mà người xưa muốn truyền lại. Không phải đặt cây ở đâu để trúng số, mà là mượn cây để dưỡng người. Người được dưỡng rồi, tự khắc sẽ biết cách làm cho mình giàu có, theo nghĩa đủ đầy nhất.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc