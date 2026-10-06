Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai

Sáng 6/10, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ hai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Cục Tuyên huấn.

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Cục Tuyên huấn. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đây là lần thứ hai Cục Tuyên huấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sau danh hiệu được trao về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến. Tại buổi lễ, Cục Tuyên huấn vinh dự tiếp tục được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với Cục trong chặng đường phát triển mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Cục Tuyên huấn luôn bám sát chiến trường, bám sát hoạt động của bộ đội, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác tư tưởng, văn hóa đã góp phần biến sức mạnh tinh thần thành nguồn lực to lớn, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, hai mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác văn học, nghệ thuật với khoảng 1.500 tác phẩm; tổ chức gần 8.000 cuộc triển lãm, biên soạn, phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới; trên 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, Cục Tuyên huấn tham mưu, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Quân đội; trong đó có các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống xã hội.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và 2 Huân chương Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Cục Tuyên huấn về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới. Đây là lần thứ hai Cục Tuyên huấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, khẳng định những đóng góp nổi bật của Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn; khẳng định danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn, đồng thời là niềm vui chung của ngành Tuyên huấn Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa; chủ động nghiên cứu, dự báo, định hướng, kịp thời nhận diện và tham mưu giải quyết những vấn đề mới, phức tạp về tư tưởng, không để bị động, bất ngờ. Chuyển mạnh từ tư duy “nắm tình hình để xử lý” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”, từ phản ứng trước vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa; gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng trong môi trường số, chủ động làm chủ không gian mạng, ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số; chuyển mạnh sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác, chủ động tạo thông tin và dẫn dắt nhận thức. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí, địa phương và đơn vị trong, ngoài Quân đội tạo sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh, phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nhấn mạnh yếu tố con người có ý nghĩa quyết định, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tuyên huấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sắc bén, phương pháp khoa học, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục và làm chủ công nghệ; đồng thời sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và nhân dân, nói đúng, nói trúng, làm việc bằng trách nhiệm và tình cảm. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng trong ngành Tuyên huấn trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng LLVT dân lần thứ hai không phải là điểm kết thúc của một chặng đường mà phải trở thành động lực và mệnh lệnh hành động, để Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng ngành Tuyên huấn ngày càng vững mạnh. Với truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”, Cục Tuyên huấn tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.