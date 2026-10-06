Australia - New Zealand điều tra cơ phó vụ tấn công trên máy bay Flydubai

Giới chức Australia mở cuộc điều tra về quãng thời gian mà cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai hôm 30/9, từng sống ở Australia.

AP đưa tin, cảnh sát liên bang Australia ngày 5/10 cho biết cơ quan an ninh Australia đang điều tra về quãng thời gian mà cơ phó người Oman này từng sinh sống ở Australia khoảng 1 thập kỷ trước.

"Đội chống khủng bố, gồm cảnh sát liên bang và tiểu bang cùng cơ quan tình báo nội địa của Australia, đang điều tra mối liên hệ của cơ phó này với Australia", trích tuyên bố của cảnh sát Australia.

Cơ quan cảnh sát New Zealand cho biết cơ phó này từng có thời gian ở New Zealand và các nhà chức trách cũng sẽ tiến hành điều tra.

Một máy bay của hãng hàng không Flydubai. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg.

Trước đó, cơ phó bị cáo buộc dùng rìu tấn công cơ trưởng trên một chuyến bay của Flydubai chở 182 người từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới Israel hôm 30/9 và cố tìm cách lao máy bay xuống đất.

Theo 3 nguồn tin am hiểu tình hình, danh tính cơ phó được xác định là Hamam al-Hammami. Hamam từng bị Oman cấm bay trên các hãng hàng không của nước này vì lo ngại anh ta có quan điểm cực đoan. Hamam sau này được hãng Flydubai ở UAE tuyển dụng.

Israel cho biết họ có thỏa thuận với các hãng hàng không nước ngoài để ngăn phi công của các quốc gia không có quan hệ ngoại giao bay đến nước này. Được biết, Israel và Oman không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Những thông tin mới làm dấy lên câu hỏi về việc Flydubai kiểm tra lý lịch các ứng viên như thế nào, và làm thế nào mà sự hiện diện của cơ phó này trên chuyến bay chở nhiều hành khách người Israel lại vượt qua được các quy trình an ninh nghiêm ngặt.

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