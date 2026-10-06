Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Australia - New Zealand điều tra cơ phó vụ tấn công trên máy bay Flydubai

Giới chức Australia mở cuộc điều tra về quãng thời gian mà cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai hôm 30/9, từng sống ở Australia.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cảnh sát liên bang Australia ngày 5/10 cho biết cơ quan an ninh Australia đang điều tra về quãng thời gian mà cơ phó người Oman này từng sinh sống ở Australia khoảng 1 thập kỷ trước.

"Đội chống khủng bố, gồm cảnh sát liên bang và tiểu bang cùng cơ quan tình báo nội địa của Australia, đang điều tra mối liên hệ của cơ phó này với Australia", trích tuyên bố của cảnh sát Australia.

Cơ quan cảnh sát New Zealand cho biết cơ phó này từng có thời gian ở New Zealand và các nhà chức trách cũng sẽ tiến hành điều tra.

apflydubai.png
Một máy bay của hãng hàng không Flydubai. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg.

Trước đó, cơ phó bị cáo buộc dùng rìu tấn công cơ trưởng trên một chuyến bay của Flydubai chở 182 người từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới Israel hôm 30/9 và cố tìm cách lao máy bay xuống đất.

Theo 3 nguồn tin am hiểu tình hình, danh tính cơ phó được xác định là Hamam al-Hammami. Hamam từng bị Oman cấm bay trên các hãng hàng không của nước này vì lo ngại anh ta có quan điểm cực đoan. Hamam sau này được hãng Flydubai ở UAE tuyển dụng.

Israel cho biết họ có thỏa thuận với các hãng hàng không nước ngoài để ngăn phi công của các quốc gia không có quan hệ ngoại giao bay đến nước này. Được biết, Israel và Oman không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Những thông tin mới làm dấy lên câu hỏi về việc Flydubai kiểm tra lý lịch các ứng viên như thế nào, và làm thế nào mà sự hiện diện của cơ phó này trên chuyến bay chở nhiều hành khách người Israel lại vượt qua được các quy trình an ninh nghiêm ngặt.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay quân sự ở Colombia hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV
#Australia điều tra cơ phó Flydubai #vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai #cơ phó tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai #hãng hàng không Flydubai #Australia #New Zealand

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Điều ít biết về cơ trưởng chống trả 'không tặc', cứu máy bay Flydubai

Smit Machchhar, cơ trưởng chuyến bay Flydubai bị cơ phó tấn công hôm 30/9, được ca ngợi là "người hùng" vì hành động dũng cảm giúp máy bay thoát khỏi thảm kịch.

AP đưa tin, cơ trưởng Smit Machchhar, người Ấn Độ, đã bị cơ phó tấn công khi đang điều khiển chuyến bay của hãng hàng không Flydubai chở 174 người từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới Israel hôm 30/9.

Các hành khách kể lại rằng dù bị thương nặng, cơ trưởng Smit Machchhar vẫn cố gắng tìm cách mở cửa buồng lái để hành khách và thành viên phi hành đoàn vào khống chế kẻ tấn công, lấy lại quyền kiểm soát máy bay khi cơ phó muốn cho phi cơ lao xuống đất.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cơ trưởng Flydubai kể lại giây phút 'giành giật sự sống' trong buồng lái

Cơ trưởng Smit Machchhar mới đây chia sẻ về diễn biến bên trong buồng lái máy bay Flydubai sau khi anh bị cơ phó đâm và máy bay bắt đầu giảm độ cao.

Cơ trưởng Smit Machchhar là người đã giúp ngăn chặn âm mưu lao máy bay xuống đất của cơ phó khi chiếc phi cơ đang trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới Israel hôm 30/9. Anh hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Abu Dhabi.

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cơ trưởng Machchhar chia sẻ rằng anh đã cố gắng "chiến đấu" trong buồng lái vì chính mạng sống của mình và những người trên máy bay.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới về cuộc điều tra vụ tấn công trên máy bay Flydubai

UAE, quốc gia đang dẫn đầu cuộc điều tra, cho biết cơ phó đã dùng rìu tấn công cơ trưởng trong buồng lái và cố tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay.

AP dẫn 3 nguồn tin am hiểu tình hình, trong đó có nhà ngoại giao vùng Vịnh và phương Tây, tiết lộ rằng danh tính cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai hôm 30/9, được xác định là Hamam al-Hammami.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 3/10 cho biết cơ phó đã dùng rìu để tấn công cơ trưởng trong buồng lái và cố chiếm quyền kiểm soát chiếc máy bay đang trên hành trình từ UAE đến Israel hôm 30/9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới