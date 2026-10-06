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Quân sự - Thế giới

Yemen giành lại một số khu vực trọng yếu từ Houthi

Quân đội Yemen, được sự hỗ trợ của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đã giành lại một số vị trí trọng yếu xung quanh eo biển Bab el-Mandeb từ lực lượng Houthi.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời quan chức Yemen cho biết quân đội và lực lượng đồng minh với Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Dhubab quan trọng nằm ngay phía bắc eo biển Bab el-Mandeb.

Ngoài ra, lực lượng này cũng giành lại quyền kiểm soát các thị trấn Bab và Hadeid từ Houthi. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy xe tăng và quân đội Chính phủ Yemen tiến vào các thị trấn này.

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Lực lượng tiếp viện của Quân đội Yemen di chuyển dọc theo con đường ven biển giữa Aden và Mokha, Yemen, ngày 5/10/2026. Ảnh: AP/Abdulnasser Alseddik.

Diễn biến này diễn ra sau một cuộc tấn công lớn được Chính phủ Yemen phát động vào sáng sớm 5/10 dưới sự yểm trợ trên không của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu.

Trong khi đó, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái trong các cuộc tấn công nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út và một nhà máy lọc dầu ở thành phố Rabigh bên bờ Biển Đỏ.

"Các mục tiêu tấn công gồm sân bay Abha, cơ sở quân sự ở Khamis Mushait và địa điểm trọng yếu khác ở các thành phố Najran và Jizan, Ả Rập Xê Út", ông Saree nói.

Theo một quan chức khu vực và một quan chức Mỹ giấu tên, Mỹ đã hỗ trợ Ả Rập Xê Út trong chiến dịch đang diễn ra chống lại lực lượng Houthi. Sự hỗ trợ này bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lên kế hoạch cho cuộc tấn công, các quan chức cho biết.

Mỹ từng ủng hộ liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Yemen, trước khi rút khỏi liên minh này trong những năm gần đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Houthi kiểm soát một đảo chiến lược qua eo biển Bab el-Mandeb

Nguồn video: VTV
#Quân đội Yemen #lực lượng Houthi #Houthi #Yemen #Ả Rập Xê Út #eo biển Bab el-Mandeb

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