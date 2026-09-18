Vì sao iPhone Duo giá tới 64,99 triệu Đồng?

Mức giá 64,99 triệu đồng của iPhone Duo đang trở thành một trong những điểm gây tranh luận khi Apple bước vào thị trường smartphone màn hình gập. Con số tương đương 1.999 USD cao hơn đáng kể so với các mẫu iPhone cao cấp thông thường, khiến người dùng phải cân nhắc về giá trị nhận được. Tuy nhiên, khác biệt về thiết kế khiến iPhone Duo không thể được sản xuất theo cùng cách với một chiếc iPhone dạng thanh truyền thống, đồng nghĩa Apple phải đối mặt với nhiều bài toán phần cứng và chi phí mới.

iPhone Duo đánh dấu lần đầu Apple đưa thiết kế màn hình gập vào dòng iPhone.

Yếu tố được cho là đáng kể nhất nằm ở màn hình gập. Tấm nền bên trong iPhone Duo phải có khả năng uốn cong nhiều lần nhưng vẫn duy trì chất lượng hiển thị, độ nhạy cảm ứng và độ bền trong quá trình sử dụng. Đi kèm là hệ thống bản lề phức tạp, vừa phải cho phép hai nửa thiết bị đóng mở linh hoạt, vừa hạn chế tác động lực lên màn hình. Việc bố trí pin, chip xử lý, camera và các linh kiện khác cũng trở nên khó khăn hơn khi Apple phải chia chúng vào hai phần thân máy, đồng thời duy trì độ mỏng cần thiết cho một thiết bị có thể gập lại.

Theo thông tin từ chuỗi cung ứng được đề cập trong các báo cáo liên quan đến iPhone Duo, Samsung được cho là tính khoảng 250 USD cho mỗi tấm màn hình gập cung cấp cho Apple theo thỏa thuận độc quyền. Nếu con số này chính xác, riêng màn hình bên trong đã chiếm một khoản đáng kể trong chi phí linh kiện. Đây mới chỉ là một phần của hệ thống hiển thị, bởi thiết bị còn cần màn hình ngoài cùng nhiều thành phần khác như chip, camera, pin, bản lề, khung máy, quá trình lắp ráp và kiểm định.

Để xử lý bài toán không gian bên trong, Apple được cho là đã đưa ra một số lựa chọn khác với dòng iPhone Pro. iPhone Duo sử dụng Touch ID thay cho Face ID, trong khi hệ thống camera không có ống kính tele chuyên dụng như iPhone 18 Pro. Những thay đổi này có thể giúp Apple giải phóng không gian bên trong thân máy, đồng thời giảm bớt độ phức tạp khi đưa nhiều linh kiện vào một thiết bị có cấu trúc mỏng và có thể gập. Vì vậy, việc thiếu một số phần cứng không nhất thiết chỉ liên quan đến cắt giảm chi phí mà còn có thể xuất phát từ những giới hạn kỹ thuật của thiết kế gập.

Màn hình gập và hệ thống bản lề phức tạp là những thành phần được cho là góp phần đáng kể vào chi phí sản xuất iPhone Duo.

Mức giá 1.999 USD cũng phản ánh đặc điểm của một sản phẩm thế hệ đầu tiên trong hệ sinh thái Apple. Dù smartphone màn hình gập đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm, iPhone Duo vẫn là lần đầu Apple áp dụng cấu trúc này trên iPhone. Chi phí nghiên cứu và phát triển, linh kiện chuyên dụng, quy trình sản xuất phức tạp cùng sản lượng ban đầu thấp hơn những dòng iPhone phổ biến đều có thể tác động đến giá thành. Khi sản lượng chưa đạt quy mô lớn, các khoản chi phí cố định cũng khó được phân bổ trên số lượng thiết bị đủ lớn để kéo giá xuống.

Apple định vị iPhone Duo như một dòng sản phẩm cao cấp riêng biệt thay vì thiết bị thay thế trực tiếp cho iPhone 18 Pro. Do đó, mức giá 64,99 triệu đồng không chỉ phản ánh cấu hình mà còn bao gồm chi phí để đưa một thiết kế hoàn toàn mới vào sản xuất ở quy mô lớn. Liệu mức giá này có phù hợp với nhu cầu từng người dùng vẫn phụ thuộc vào việc họ coi trọng màn hình gập, thiết kế và trải nghiệm mới đến đâu. Nhưng xét riêng về cấu trúc phần cứng, màn hình gập, bản lề và bài toán thu gọn linh kiện đã phần nào giải thích vì sao iPhone Duo nằm ở nhóm smartphone có giá cao nhất của Apple.