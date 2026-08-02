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[GALLERY] Toyota bZ4X Touring cập bến Đông Nam Á, lăn bánh 487 km/sạc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota bZ4X Touring cập bến Đông Nam Á, lăn bánh 487 km/sạc

Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe thuần điện bZ4X Touring 2026 mới tại thị trường Indonesia.

Hải Nam
Đây là lần đầu tiên phiên bản wagon của dòng xe điện bZ4X 2026 được ra mắt tại Đông Nam Á dưới thương hiệu Toyota. Trước đó, mẫu xe này từng xuất hiện tại thị trường Singapore nhưng được phân phối với tên gọi Subaru e-Outback.
Đây là lần đầu tiên phiên bản wagon của dòng xe điện bZ4X 2026 được ra mắt tại Đông Nam Á dưới thương hiệu Toyota. Trước đó, mẫu xe này từng xuất hiện tại thị trường Singapore nhưng được phân phối với tên gọi Subaru e-Outback.
So với phiên bản bZ4X tiêu chuẩn, bZ4X Touring được phát triển theo phong cách wagon kết hợp crossover với ngoại hình cứng cáp hơn. Xe sở hữu bộ mâm thiết kế riêng, giá nóc tiêu chuẩn cùng cụm đèn trước và sau được tinh chỉnh, mang đến diện mạo đậm chất đa dụng.
So với phiên bản bZ4X tiêu chuẩn, bZ4X Touring được phát triển theo phong cách wagon kết hợp crossover với ngoại hình cứng cáp hơn. Xe sở hữu bộ mâm thiết kế riêng, giá nóc tiêu chuẩn cùng cụm đèn trước và sau được tinh chỉnh, mang đến diện mạo đậm chất đa dụng.
Toyota cũng trang bị cho bZ4X Touring 2026 mới bộ pin dung lượng 74,7 kWh, lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn, kết hợp hệ truyền động gồm hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).
Toyota cũng trang bị cho bZ4X Touring 2026 mới bộ pin dung lượng 74,7 kWh, lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn, kết hợp hệ truyền động gồm hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).
Dù sở hữu bộ pin có dung lượng lớn hơn, phạm vi hoạt động của bZ4X Touring lại thấp hơn bản crossover. Theo công bố của Toyota Indonesia, mẫu xe có thể di chuyển tối đa 487 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, Toyota Motor Philippines cho biết phiên bản bZ4X tiêu chuẩn có tầm hoạt động lên tới 570 km.
Dù sở hữu bộ pin có dung lượng lớn hơn, phạm vi hoạt động của bZ4X Touring lại thấp hơn bản crossover. Theo công bố của Toyota Indonesia, mẫu xe có thể di chuyển tối đa 487 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, Toyota Motor Philippines cho biết phiên bản bZ4X tiêu chuẩn có tầm hoạt động lên tới 570 km.
Hãng xe Nhật Bản chưa cho biết quãng đường 487 km được đo theo tiêu chuẩn WLTP hay NEDC. Tuy nhiên, mức chênh lệch này được cho là xuất phát từ kích thước thân xe lớn hơn cũng như việc bZ4X Touring được bổ sung các chế độ lái dành cho địa hình, khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng lên.
Hãng xe Nhật Bản chưa cho biết quãng đường 487 km được đo theo tiêu chuẩn WLTP hay NEDC. Tuy nhiên, mức chênh lệch này được cho là xuất phát từ kích thước thân xe lớn hơn cũng như việc bZ4X Touring được bổ sung các chế độ lái dành cho địa hình, khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng lên.
Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên, đảm bảo không gian rộng rãi cho hành khách, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình. Nội thất xe được trang bị màn hình trung tâm lớn 14 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang lại trải nghiệm giải trí hiện đại hơn.
Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên, đảm bảo không gian rộng rãi cho hành khách, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình. Nội thất xe được trang bị màn hình trung tâm lớn 14 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang lại trải nghiệm giải trí hiện đại hơn.
Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt cao giúp người lái dễ quan sát, kết hợp với thiết kế khoang lái tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng. Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc không khí PM2.5 và đèn viền nội thất đa màu.
Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt cao giúp người lái dễ quan sát, kết hợp với thiết kế khoang lái tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng. Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc không khí PM2.5 và đèn viền nội thất đa màu.
Các hệ thống hỗ trợ trên phiên bản nâng cấp bZ4X bao gồm giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, hỗ trợ đỗ xe với phanh tự động, cũng như bộ chức năng Toyota Safety Sense. Các tính năng an toàn chủ động khác bao gồm ABS, EBD, hỗ trợ phanh...
Các hệ thống hỗ trợ trên phiên bản nâng cấp bZ4X bao gồm giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, hỗ trợ đỗ xe với phanh tự động, cũng như bộ chức năng Toyota Safety Sense. Các tính năng an toàn chủ động khác bao gồm ABS, EBD, hỗ trợ phanh...
Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng với tám túi khí (hai túi khí phía trước, túi khí giữa phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối người lái và túi khí rèm). Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và hệ thống an toàn đầy đủ, giúp nâng cao trải nghiệm cũng như độ an tâm khi vận hành.
Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng với tám túi khí (hai túi khí phía trước, túi khí giữa phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối người lái và túi khí rèm). Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và hệ thống an toàn đầy đủ, giúp nâng cao trải nghiệm cũng như độ an tâm khi vận hành.
Việc ra mắt bZ4X Touring tại Indonesia cho thấy Toyota đang tiếp tục mở rộng danh mục xe điện tại Đông Nam Á. Với thiết kế wagon kết hợp phong cách SUV cùng hệ dẫn động bốn bánh, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện thuần điện có không gian rộng rãi, linh hoạt cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi đường dài.
Việc ra mắt bZ4X Touring tại Indonesia cho thấy Toyota đang tiếp tục mở rộng danh mục xe điện tại Đông Nam Á. Với thiết kế wagon kết hợp phong cách SUV cùng hệ dẫn động bốn bánh, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện thuần điện có không gian rộng rãi, linh hoạt cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi đường dài.
Video: Xem chi tiết Toyota bZ4X Touring 2026 thuần điện.
Hải Nam
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