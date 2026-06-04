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Mắc loạt sai phạm, Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm bị phạt 160 triệu đồng

Công ty dược phẩm Agimexpharm bị phạt 160 triệu đồng do nhiều sai phạm liên quan đến thủ tục và phạm vi kinh doanh thuốc.

Bình Nguyên

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt vi phạm hành chính do mắc loạt sai phạm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như:

Không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc: Thuốc Agicipro số đăng ký 893115380124 (SĐK cũ VD-25602-16), lô 030825; Thuốc Datpagi 10 SĐK 893110342800, lô 131125; Thuốc Agi-VitaC SĐK 893110380524 (VD-24705-16), lô sản xuất 101025; Thuốc Agiosmin, số đăng ký VD-34645-20, lô sản xuất 440925; Thuốc Agicarvir, số đăng ký 893114428924 (SĐK cũ: VD-25114-16), lô 081025; Thuốc Agoflox, số đăng ký 893115428724 (SĐK cũ: VD-24706-16), lô 040825; Thuốc Agitritine 200 SĐK 893110233925 (Lô: 071225, 081225).

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Agimexpharm 160 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm trong kinh doanh dược phẩm. Ảnh: Website Công ty/Nguồn thuonghieucongluan
Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Agimexpharm 160 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm trong kinh doanh dược phẩm. Ảnh: Website Công ty/Nguồn thuonghieucongluan

Không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung Giấy ĐKLH và được phê duyệt trước khi lưu hành đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần phê duyệt, đối với: Thuốc Agicipro số đăng ký 893115380124 (SĐK cũ VD-25602- 16), lô 030825; Thuốc Datpagi 10 SĐK 893110342800, lô 131125; Thuốc AgiVitaC SĐK 893110380524 (VD-24705-16), lô sản xuất 101025; Thuốc Agimycob SĐK 893115144224, lô sản xuất 020225; Thuốc kem mỡ Neomiderm SĐK 893110333824 (SĐK cũ VD-25126-16), lô sản xuất 061125; Thuốc Agiosmin, số đăng ký VD-34645-20, lô sản xuất 440925; Thuốc Ihybes 150, số đăng ký VD-23489-15, lô 081224; Thuốc Robazef fort SĐK 893110368125, lô 010925; Thuốc Agitritine 200 SĐK 893110233925 (Lô: 071225, 081225); Thuốc Agi-Cotrim F 893110429224 (SĐK cũ VD-25116-16) (lô 641125, lô 180624); Thuốc Agimsamin F SĐK 893110264100 (SĐK cũ VD-33371-19) (lô 020224, NSX 19/02/2024; lô 041125, NSX 11/11/2025); thuốc Goutcolcin, số Giấy ĐKLH 893115430624(SĐK cũ: VD-24115-16), lô sản xuất 041125 (ngày sản xuất 13/11/2025).

Bán thuốc Agimetpred 4 (dược chất Methyl prednisolon 4mg), số Giấy ĐKLH 893110429824 (SĐK cũ: VD-24111-16), Agi-Bromhexine 16 (dược chất Bromhexin hydroclorid 16mg), số Giấy ĐKLH 893110200724 (SĐK cũ: VD-30270-18), Neomiderm (dược chất Triamcinolon acetonid, Neomycin sulfat, Nystatin), số Giấy ĐKLH 893110333824 (SĐK cũ: VD-25126- 16) và Agimycob (dược chất Metronidazol, Nystatin, Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat)), số Giấy ĐKLH 893115144224 (SĐK cũ: VD-29657-18) cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Bán thuốc kê đơn và không thuộc danh mục thuốc thiết yếu cho một số khách hàng là Quầy thuốc có phạm vi kinh doanh là mua, bán thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn).

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Quyết định số 422/QĐ-XPHC ngày 03/6/2026 của Cục Quản lý Dược về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Ảnh chụp màn hình﻿

Đặc biệt, các hành vi vi phạm của Công ty đều bị xác định có tình tiết tăng nặng. Cụ thể, hành vi thứ nhất Công ty vi phạm đối với đối với 7 thuốc; hành vi thứ 2, Công ty vi phạm đối với 12 thuốc và hành vi thứ 3, Công ty vi phạm đối với 4 thuốc, bán cho nhiều quầy thuốc.

Với tổng hợp 3 hành vi vi phạm trên và các tình tiết tăng nặng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bị Cục Quản lý Dược xử phạt 160 triệu đồng, trong đó hành vi thứ nhất bị phạt 35 triệu đồng, hành vi thứ 2 bị phạt 90 triệu đồng và hành vi thứ 3 bị phạt 35 triệu đồng.

Quyết định được giao cho ông Nguyễn Văn Kha, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bị xử phạt để chấp hành trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

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