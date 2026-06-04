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Vi phạm trong hoạt động dược phẩm, Công ty Domesco bị xử phạt nặng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Domesco do vi phạm về thủ tục, bán thuốc không đúng quy định và nhiều lần vi phạm, gây lo ngại về an toàn thuốc.

Bình Nguyên

Ngày 03/6/2026 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) do mắc loạt hành vi sai phạm.

Hành vi thứ nhất, chưa thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với 01 thuốc: Thuốc Amoxicillin 500 mg, số đăng ký 893110910524 (SĐK cũ: VD-22625-15).

Công ty Dược Domesco Đồng Tháp vừa nhận thông báo xử phạt hành chính liên quan vấn đề về thuế. Ảnh: Domesco
Công ty Dược Domesco Đồng Tháp vừa nhận thông báo xử phạt hành chính liên quan vấn đề về thuế. Ảnh: Domesco


Hành vi thứ 2, chưa thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung GĐKLH và được phê duyệt trước khi lưu hành đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần phê duyệt, đối với 01 thuốc: Thuốc Dosulvon 8 mg số đăng ký 893100405624 (SĐK cũ: VD-32266-19). - Hành vi số thứ 3, bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cụ thể bán thuốc Glucofine 1000mg, số Giấy đăng ký lưu hành 893110050300 (SĐK cũ: VD-33036-19) cho 6 quầy thuốc. Hành vi này cơ quan chức năng xác định có 1 tình tiết tăng nặng do Công ty có hành vi vi phạm nhiều lần.

Với các hành vi vi phạm cùng với tình tiết tăng nặng, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco bị Cục Quản lý Dược xử phạt chính số tiền 145 triệu đồng.

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Quyết định xử phạt số 424/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco. Ảnh chụp màn hình

Năm 2023, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco mã chứng khoán (DMC) từng bị Cục thuế tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính về thuế do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tổng số tiền cần nộp bổ sung là gần 320 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco thành lập từ năm 1989, là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu phát triển sản xuất, tiếp thị và kinh doanh dược phẩm, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, trang thiết bị y tế.

Công ty có 3 nhà máy hóa dược, 1 nhà máy dược liệu- thực phẩm bảo vệ sức khỏe, với 7 chi nhánh trên toàn quốc, hệ thống phân phối rộng khắp 34 tỉnh thành trên cả nước. Xuất khẩu gần 100 sản phẩm cho 14 thị trường các nước thuộc châu Á, châu Mỹ La Tinh và châu Phi.

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Thu hồi sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika của Marico South East Asia

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