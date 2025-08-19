Hà Nội

Xã hội

Vận chuyển khối xe pháo tham gia diễu binh về trung tâm Hà Nội trong đêm

Dàn khí tài quân sự tham gia diễu binh A80 bắt đầu được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 về trung tâm Thủ đô Hà Nội vào đêm 18/8.

Theo Nhóm PV/VOV.VN
Tối 18/8, dàn khí tài tham gia diễu binh A80 của Quân đội và Công an được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức) về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Tối 18/8, dàn khí tài tham gia diễu binh A80 của Quân đội và Công an được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức) về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Việc vận chuyển diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt.

Việc vận chuyển diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt.

Chiến sĩ kiểm tra xe chuyên dụng vận chuyển dàn khí tài.

Chiến sĩ kiểm tra xe chuyên dụng vận chuyển dàn khí tài.

Xe tăng được phủ bạt, vận chuyển trên xe chuyên dụng di chuyển ngang qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Xe tăng được phủ bạt, vận chuyển trên xe chuyên dụng di chuyển ngang qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đoàn xe chở khí tài trên đường hướng về trung tâm Thủ đô Hà Nội. Các khí tài được phủ bạt ngụy trang và chằng buộc kỹ lưỡng trước.

Đoàn xe chở khí tài trên đường hướng về trung tâm Thủ đô Hà Nội. Các khí tài được phủ bạt ngụy trang và chằng buộc kỹ lưỡng trước.

Đoàn xe chở khí tài đi qua phố Yên Phụ.

Đoàn xe chở khí tài đi qua phố Yên Phụ.

Đoàn xe rẽ từ phố Yên Phụ vào phố Cửa Bắc.

Đoàn xe rẽ từ phố Yên Phụ vào phố Cửa Bắc.

Đoàn xe chở khí tài được hộ tống bởi xe cảnh sát, xe kiểm soát quân sự, xe cấp cứu.

Đoàn xe chở khí tài được hộ tống bởi xe cảnh sát, xe kiểm soát quân sự, xe cấp cứu.

Xe chở khí tài di chuyển về điểm tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng trên phố Nguyễn Tri Phương.

Xe chở khí tài di chuyển về điểm tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng trên phố Nguyễn Tri Phương.

Các khối xe chia làm nhiều tốp cơ động trong đêm.

Các khối xe chia làm nhiều tốp cơ động trong đêm.

Người dân đội mưa ghi lại hình ảnh đoàn xe chở khí tài di chuyển về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Người dân đội mưa ghi lại hình ảnh đoàn xe chở khí tài di chuyển về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến vào đêm 19/8, khối khí tài quân sự của Công an và Quân đội sẽ tiếp tục được di chuyển về trung tâm Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho buổi hợp luyện diễn ra vào 21/8 trên Quảng trường Ba Đình.

Dự kiến vào đêm 19/8, khối khí tài quân sự của Công an và Quân đội sẽ tiếp tục được di chuyển về trung tâm Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho buổi hợp luyện diễn ra vào 21/8 trên Quảng trường Ba Đình.

