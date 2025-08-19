Vận chuyển khối xe pháo tham gia diễu binh về trung tâm Hà Nội trong đêm

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên toàn quốc diễn ra vào sáng 19/8.

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ở phường Vinh Hưng vừa được Thủ tướng Chính phủ chọn làm điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm, tiêu biểu trên toàn quốc, dự kiến diễn ra sáng 19/8.

Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.