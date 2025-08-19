Vận chuyển khối xe pháo tham gia diễu binh về trung tâm Hà Nội trong đêm

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu Lễ khánh thành 250 dự án toàn quốc
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên toàn quốc diễn ra vào sáng 19/8.
Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ở phường Vinh Hưng vừa được Thủ tướng Chính phủ chọn làm điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm, tiêu biểu trên toàn quốc, dự kiến diễn ra sáng 19/8.
Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Những "bóng hồng" xinh đẹp trong hàng ngũ tập diễu binh A80
7 khối nữ của Quân đội và 2 khối nữ của lực lượng Công an tại cuộc diễn tập diễu binh A80 góp phần tạo nên sự cuốn hút đặc biệt.
Xem "hổ mang chúa" Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời
Từ sân bay Kép, các chiến cơ Su-30MK2 cùng Yak-130, L-39NG đồng loạt cơ động, xếp đội hình chuẩn bị cho lễ diễu binh lịch sử mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám.
Đọc nhiều nhất
Chính thức bãi bỏ quy định của Chính phủ về khung giá đất
Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất để tiến tới áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường.
Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng tàng trữ súng và lựa đạn trái phép
Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng côn có 9 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 con dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan.
Chém 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng – dấu hiệu tội giết người
Hành vi dùng dao tấn công nhiều người, chém vào những vùng trọng yếu một cách tàn nhẫn, cho thấy tính chất côn đồ, đủ căn cứ để xử lý về tội giết người.
Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành
Ngày 19/8, Chính phủ sẽ tổ chức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm. Hà Nội có 8 dự án, trong đó có dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Cháy quán cà phê ở Phú Thọ, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Vụ cháy có diện tích khoảng 50m2 không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi và làm hư hỏng 2 xe máy, 1 xe đạp điện…
Người vợ nghi dùng dao đâm chồng tử vong có thể sẽ bị xử phạt thế nào?
Hiện vụ nghi án cô gái trẻ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi, nghi phạm này có thể sẽ bị xử lý thế nào?
Ngày 19/8, tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công và khánh thành 8 công trình
UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ khởi công và khánh thành 8 công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tạm giữ hình sự người vợ nghi dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hạ dùng dao đâm chồng dẫn đến tử vong.
Bộ Công an tìm người liên quan vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ
Bộ Công an đang điều tra sai phạm liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) - Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ.
Bắt 4 đối tượng vụ chém lìa ngón tay một cán bộ Công an Hải Phòng
Ngày 18/8, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ một cán bộ công an bị chém lìa ngón tay ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng.