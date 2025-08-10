Xem "hổ mang chúa" Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời

Từ sân bay Kép, các chiến cơ Su-30MK2 cùng Yak-130, L-39NG đồng loạt cơ động, xếp đội hình chuẩn bị cho lễ diễu binh lịch sử mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám.
Những chiếc ôtô đã bị "khai tử" tại thị trường Việt Nam luôn là lựa chọn phù hợp nếu bạn cân nhắc thật kỹ dựa trên ưu - nhược điểm của vấn đề này.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ lựa chọn cuộc sống độc lập, trong khi Sửu vì cảm xúc nhất thời gây mất đoàn kết với nhóm bạn.
"Đệ nhất hot girl Sài thành" Võ Ngọc Trân tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh mới đầy ấn tượng trong kỳ nghỉ dưỡng của mình.
Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2025. Trước đó, 2 mỹ nhân Việt Nhật Kim Anh và Tuệ Như cũng đón thiên thần nhí gia nhập tổ ấm.
Bí ẩn ngôi đền Ai Cập nằm sâu trong vách đá, dành riêng cho một nữ thần đầu sư tử khiến giới khảo cổ học ngạc nhiên.
Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch cá voi xanh cổ đại lớn nhất từng được phát hiện. Loài này sống sớm hơn 1,5 triệu năm so với suy nghĩ trước đó.
Nằm giữa Thái Bình Dương, quần đảo Galápagos sở hữu một hệ sinh thái đặc thù với những sinh vật độc đáo, truyền cảm hứng cho thuyết tiến hóa của Darwin.
Số lạ nhá máy, để lại cuộc gọi nhỡ? Hãy bình tĩnh kiểm tra trước khi gọi lại để tránh rơi vào bẫy lừa đảo hoặc mất tiền oan vì cuộc gọi rác quốc tế.
Mới đây, để "chiều fan" và đón không khí hè rực rỡ, Uyên Ni đã tung bộ ảnh bikini chụp tại bể bơi xanh mát.
"Hoa hậu cao nhất Vbiz" Bảo Ngọc gây chú ý sau khi trở thành đại diện Việt Nam ở Miss World 2026.
Honda U-BE mẫu xe máy điện cỡ nhỏ nhập khẩu Trung Quốc, được phân phối tại Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân với giá bán khoảng 25 triệu đồng.
Từ thời khắc Lập Thu mở ra cơ hội vàng giúp 3 mệnh này gặt hái cả danh vọng lẫn tài lộc, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Dòng máy bay điện cất cánh thẳng đứng (eVTOL) nổi tiếng của Joly với mục đích vận tải dân dụng đang được Mỹ nghiên cứu đưa vào sử dụng cho quốc phòng.
Vật cổ bằng đồng tinh xảo vừa được tìm thấy không chỉ là trang sức, mà còn chứa đựng bí mật lịch sử khiến nhiều chuyên gia sửng sốt.
Loài thực vật độc đáo này nổi bật với vẻ đẹp lộng lẫy và tên gọi kỳ lạ, khiến nhiều người tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nữ streamer "phú bà" Yogurt khiến dân mạng ngưỡng mộ khi điềm tĩnh đáp trả bình luận kém duyên về tình cũ Zeros, thể hiện bản lĩnh và sự tự tin đáng nể.
FBC: Firebreak từng cán mốc 1 triệu người chơi tuần đầu, nhưng chỉ sau 3 tuần, số người chơi đạt đỉnh trong ngày chỉ còn… 85, gây sốc cho cả cộng đồng.
Năm 2026, 4 con giáp này có nguy cơ gặp tai ương, hao tài, nhưng vẫn có cách hóa giải giúp vận trình ổn định và tài lộc quay trở lại.
Hiện vật quý hiếm này được gọi là 'Bát Thánh Scremby', thể hiện sự tương tác văn hóa và biểu tượng phức tạp giữa xã hội La Mã cổ đại và Anglo-Saxon.
Trong nhịp sống đô thị ngày càng ngột ngạt, ngôi nhà 3 tầng mở ra một cách sống mới: sâu lắng, tinh giản và gần gũi với thiên nhiên.
Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, chim Harpy không chỉ là sinh vật có cánh mà còn là biểu tượng của sự trừng phạt và hỗn loạn, gieo rắc nỗi hãi.