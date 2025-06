Vạch trần thủ đoạn hút trộm cát tinh vi trên sông Hồng

Hút trộm cát sông Hồng, 6 đối tượng ở Thái Bình bị khởi tố Trần Văn Tạo thuê khai thác cát trái phép bán cho các bến bãi tại tỉnh Thái Bình và Nam Định. Chỉ tính từ 20/3 đến ngày 15/4, các đối tượng đã khai thác 9411 m3 trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.