Xã hội

Va chạm với xe ô tô, nam shipper ở Nghệ An tử vong

Cơ quan chức năng phường Vinh Phú (Nghệ An) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy khiến nam shipper tử vong.

Thanh Hà

Chiều 8/8, trên địa bàn phường Vinh Phú (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h cùng ngày, tại ngã tư đường 72m giao đường Trương Văn Lĩnh (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô BKS 37K-089.XX (chưa rõ người điều khiển) với xe máy do một nam shipper điều khiển.

z68863671359329cf4027011bbb8f44fbd56a9920e0ca4-1754644146063454524200.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến nam shipper tử vong thương tâm

Tại hiện trường, xe ô tô dừng trên làn đường 72m, hướng Vinh - Cửa Lò; xe máy ngã đổ giữa ngã tư, hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
#Nghệ An #tai nạn #tử vong #xe máy #xe ô tô #nam shipper

