Xã hội

Phó giám đốc ở Quảng Ninh gây tai nạn, dính nồng độ cồn

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh) lái xe gây tai nạn giao thông liên hoàn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Thiên Tuấn

Tối 6/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn điều khiển xe ô tô bất ngờ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, người này bất hợp tác với lực lượng chức năng khiến dư luận bức xúc.

anh-chup-man-hinh-2025-08-07-luc-145102.png

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 18h ngày 6/8, tài xế này điều khiển ô tô biển kiểm soát 14A-258.xx di chuyển trên Quốc lộ 18. Khi đến đoạn phường Hà Tu, xe bất ngờ đâm liên tiếp vào 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến túi khí của xe bung ra. Rất may không có thương vong về người, tuy nhiên nhiều phương tiện bị hư hỏng đáng kể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tài xế tiếp tục bất hợp tác trong nhiều giờ liền, gây khó khăn cho công tác xử lý.

Sau quá trình vận động, thuyết phục, lái xe đã đồng ý kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả lái xe vi phạm ở mức rất cao: 0,8mg/lít khí thở – vượt xa ngưỡng tối đa theo quy định.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, người điều khiển ô tô gây tai nạn trên là ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh).

Hiện, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đang yêu cầu ông Cường làm báo cáo cụ thể liên quan đến vụ việc trên và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an để có hình thức xử lý phù hợp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hành vi bất thường của tài xế ô tô trước khi gây ra vụ đâm liên hoàn ở Hà Nội:

