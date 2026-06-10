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Quân sự - Thế giới

Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga.

An An (Theo THX)

Ngày 9/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga, nhắm vào các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính và tiền điện tử, thương mại và ngành thủy sản.

Theo một tuyên bố được Ủy ban đưa ra, các biện pháp được đề xuất bao gồm việc tạm dừng cơ chế điều chỉnh tự động giá trần dầu mỏ cho đến tháng 1/2027, điều này sẽ cho phép thị trường dầu mỏ ổn định trong khi vẫn gây áp lực lên doanh thu của Nga.

"Thêm 30 tàu nữa sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt, bên cạnh 632 tàu đã bị chỉ định trước đó. Lần đầu tiên, các biện pháp trừng phạt cũng sẽ nhắm vào các tàu cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 'hạm đội ngầm', bao gồm cả hoạt động tiếp nhiên liệu", nguồn tin cho biết.

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Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP.

Ngoài ra, đề xuất này còn bao gồm hạn chế đối với các cảng, sân bay và nhà máy lọc dầu tham gia vào hoạt động buôn bán hoặc chế biến dầu mỏ của Nga. Việc bán tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Nga cũng sẽ bị hạn chế.

Về các biện pháp liên quan đến tài chính và tiền điện tử, Ủy ban sẽ mở rộng lệnh cấm giao dịch đối với thêm 31 ngân hàng Nga, cũng như 20 ngân hàng, công ty tiền điện tử, nền tảng và nhà kinh doanh dầu mỏ ở các nước thứ ba.

Về thương mại, gói đề xuất này đưa ra các hạn chế xuất khẩu mới đối với hàng hóa và công nghệ được sử dụng bởi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, cũng như các thiết bị liên quan đến máy bay không người lái.

Lần đầu tiên, Ủy ban cũng sẽ nhắm mục tiêu vào ngành thủy sản của Nga, đề xuất các hạn chế đáng kể đối với việc nhập khẩu một số sản phẩm cá nhất định và lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm khác.

Bà Von der Leyen cũng công bố một biện pháp mới trong gói chính sách này nhằm cấm nhập cảnh vào EU đối với những cá nhân từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, đề xuất này vẫn cần sự chấp thuận của tất cả quốc gia thành viên EU trước khi có hiệu lực.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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