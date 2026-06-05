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Quân sự - Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Nga

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm hỗ trợ Ukraine, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Hạ viện Mỹ ngày 4/6 đã thông qua dự luật nhằm hỗ trợ Ukraine, đồng thời áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga.

Dự luật, được thông qua với kết quả bỏ phiếu 226-195, nhằm củng cố sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine với việc cung cấp hơn 1 tỷ đô la viện trợ an ninh và tái thiết. Dự luật cũng sẽ cung cấp thêm 8 tỷ đô la cho quốc phòng của Ukraine thông qua các khoản vay.

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Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: AP/J. Scott Applewhite.

Dự luật cho thấy sự thiếu kiên nhẫn đối với cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến và đánh dấu sự bất đồng lớn thứ hai về chính sách đối ngoại của Hạ viện đối với ông Trump trong tuần này. Một ngày trước đó, lần đầu tiên Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran.

Tuy nhiên, đa số các nghị sĩ Đảng Cộng hòa phản đối dự luật này. Nghị sĩ French Hill, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện cho biết, ông luôn ủng hộ Ukraine. Dù vậy, ông cho rằng Hạ viện Mỹ đang phải đối mặt với một dự luật lỗi thời và thiếu sót, kêu gọi giảm ngân sách hỗ trợ an ninh cho Ukraine so với những gì Quốc hội đã nhất trí trong chính sách quốc phòng năm nay.

Trong khi đó, dân biểu Don Bacon, thuộc Đảng Cộng hòa bang Nebraska, đã đi ngược lại với đa số đồng nghiệp cùng đảng khi bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật.

Cuối cùng, 18 nghị sĩ Đảng Cộng hòa, 207 nghị sĩ Đảng Dân chủ và một nghị sĩ độc lập đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Ilhan Omar cùng với 194 nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác đã bỏ phiếu chống lại dự luật.

Những người ủng hộ hy vọng rằng việc Hạ viện thông qua dự luật về Ukraine sẽ gây áp lực lên Thượng viện để làm điều tương tự. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng Thượng viện có thể sẽ không đồng ý trừ khi ông Trump ủng hộ dự luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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