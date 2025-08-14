Hà Nội

Xã hội

Ứng dụng nhiều công nghệ, thiết bị mới tại triển lãm quốc tế về PCCC

Sáng 14/8, Triển lãm quốc tế PCCC lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (số 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Mỹ, TP HCM).

Phạm Giang

Triển lãm do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an phối hợp cùng VFRA và các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Sự kiện thu hút đại diện 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến tham dự như: Anh, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản... với 480 gian hàng quảng bá của các nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH.

Nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm quốc tế “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC & CNCH”; Các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành vì cộng đồng sẽ được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm…

pppc-1.jpg
Điểm nhấn của Triển lãm là ứng dụng công nghệ, phương tiện, thiết bị, vật liệu mới trong PCCC - Ảnh: Phạm Giang.

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác PCCC & CNCH. Trong khuôn khổ Triển lãm, Cục Cảnh sát PCCC & CHCN phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức chương trình tọa đàm, diễn đàn chuyên ngành như "Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC & CHCN, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và "Tọa đàm quốc tế về Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ".

Sự kiện là cơ hội cho các đơn vị, các nhà sản xuất, kinh doanh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường; đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, an toàn, PCCC & CHCN, các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với công nghệ, giải pháp tiên tiến, hiện đại nhằm phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội… góp phần hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế; bảo vệ an toàn cuộc sống của người dân.

