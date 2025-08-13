Chi tiết các chương trình đặc sắc trong chuỗi sự kiện triển lãm thành tựu Đất nước

Triển lãm có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Kế hoạch số 3991/KH-BTC về tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm thành tựu Đất nước sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức 9h ngày 28/8 tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm Quốc gia, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, với khoảng 6.000 đại biểu tham dự. Chương trình gồm đón tiếp đại biểu, biểu diễn nghệ thuật, phát biểu khai mạc, trao cờ cho các đơn vị và cắt băng khai mạc. Tổng duyệt diễn ra ngày 26/8.

Lễ bế mạc sẽ tổ chức 20h ngày 5/9 tại cùng địa điểm, cũng được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Nội dung gồm báo cáo tổng kết, phát biểu bế mạc, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu và gala nghệ thuật “80 năm - con đường vinh quang”.

Hoạt động trưng bày mở cửa miễn phí từ 9h đến 22h mỗi ngày, tại Nhà Kim Quy, Nhà vuông khối A và các sân Tây, Nam, Đông. Các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh thành cùng doanh nghiệp nhà nước, tư nhân tiêu biểu tham gia. Sơ duyệt diễn ra ngày 20/8, tổng duyệt ngày 26/8.

Ngoài các hoạt động chính, nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao, diễn đàn, hội thảo sẽ diễn ra trước, trong và sau Triển lãm.

Trước Triển lãm diễn ra Ca nhạc “Rạng rỡ Việt Nam” (9-10/8), “Wonder Cổ Loa” (23/8), giải chạy “Việt Nam tôi đó” (24/8), nghệ thuật “Lời trái tim Việt Nam” (26/8).

Trong thời gian Triển lãm có Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số” (29/8), hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số” (29/8), các chương trình nghệ thuật do TP HCM, Bộ Công an, TP Hà Nội, TP Huế chủ trì; chương trình “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” (31/8); diễn đàn doanh nghiệp Hà Nội - TPHCM (4/9).

Hoạt động tại Nhà vuông khối A gồm biểu diễn, giao lưu nghệ thuật; chương trình của các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng; biểu diễn, talkshow, trải nghiệm ngành game; đấu giá tác phẩm nghệ thuật (28/8).

Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 hứa hẹn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tái hiện chặng đường vẻ vang của dân tộc và khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.