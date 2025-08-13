Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chi tiết các chương trình đặc sắc trong chuỗi sự kiện triển lãm thành tựu Đất nước

Triển lãm có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Thiên Tuấn

Theo Kế hoạch số 3991/KH-BTC về tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm thành tựu Đất nước sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Triển lãm có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

image.jpg

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức 9h ngày 28/8 tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm Quốc gia, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, với khoảng 6.000 đại biểu tham dự. Chương trình gồm đón tiếp đại biểu, biểu diễn nghệ thuật, phát biểu khai mạc, trao cờ cho các đơn vị và cắt băng khai mạc. Tổng duyệt diễn ra ngày 26/8.

Lễ bế mạc sẽ tổ chức 20h ngày 5/9 tại cùng địa điểm, cũng được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Nội dung gồm báo cáo tổng kết, phát biểu bế mạc, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu và gala nghệ thuật “80 năm - con đường vinh quang”.

Hoạt động trưng bày mở cửa miễn phí từ 9h đến 22h mỗi ngày, tại Nhà Kim Quy, Nhà vuông khối A và các sân Tây, Nam, Đông. Các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh thành cùng doanh nghiệp nhà nước, tư nhân tiêu biểu tham gia. Sơ duyệt diễn ra ngày 20/8, tổng duyệt ngày 26/8.

Ngoài các hoạt động chính, nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao, diễn đàn, hội thảo sẽ diễn ra trước, trong và sau Triển lãm.

Trước Triển lãm diễn ra Ca nhạc “Rạng rỡ Việt Nam” (9-10/8), “Wonder Cổ Loa” (23/8), giải chạy “Việt Nam tôi đó” (24/8), nghệ thuật “Lời trái tim Việt Nam” (26/8).

Trong thời gian Triển lãm có Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số” (29/8), hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số” (29/8), các chương trình nghệ thuật do TP HCM, Bộ Công an, TP Hà Nội, TP Huế chủ trì; chương trình “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” (31/8); diễn đàn doanh nghiệp Hà Nội - TPHCM (4/9).

Hoạt động tại Nhà vuông khối A gồm biểu diễn, giao lưu nghệ thuật; chương trình của các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng; biểu diễn, talkshow, trải nghiệm ngành game; đấu giá tác phẩm nghệ thuật (28/8).

Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 hứa hẹn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tái hiện chặng đường vẻ vang của dân tộc và khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

#triển lãm #quốc khánh #80 năm quốc khánh #sự kiện #kế hoạch #chương trình

Bài liên quan

Video

Du khách tiếp cận sư tử đang ăn để quay clip và cái kết

Tại Bhavnagar, bang Gujarat (Ấn Độ), một nam du khách đã tiến lại gần một con sư tử đang ăn mồi để chụp ảnh và suýt gặp nạn.

Một đoạn video đang lan truyền trên Internet cho thấy cảnh một người đàn ông liều mạng đến gần một con sư tử đang ăn thịt con mồi và rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc xảy ra tại Bhavnagar, Gujarat, Ấn Độ và đang làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của động vật hoang dã cũng như con người.

Xem chi tiết

Chính trị

Mãn nhãn lễ duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng của Công an Hà Nội

Công an Hà Nội huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị cùng 245 xe cơ giới chuyên dụng tại chương trình ngày hội "Vì Thủ đô bình yên".

098c90a9d4ce5c9005df.jpg
Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình ngày hội "Vì Thủ đô bình yên". Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại ngày hội.
c72119045d63d53d8c72.jpg
Chương trình nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an Hà Nội nói riêng.
Xem chi tiết

Xã hội

Xem phi đội máy bay vận tải Casa luyện tập trên bầu trời Hà Nội

Sáng sớm 8/8, 4 máy bay vận tải Casa cất cánh, tập luyện trên bầu trời Hà Nội chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới.

1-158.jpg
2-8565.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Miền Bắc, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt

Miền Bắc, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt

Ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối có mưa dông rải rác, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều và tối nay, cục bộ có mưa to.