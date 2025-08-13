Hà Nội

Xã hội

Chi tiết 20 tuyến buýt đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam dịp 2/9

Hà Nội bổ sung thêm 18 tuyến buýt kết nối tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam với 70 xe phục vụ trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Thiên Tuấn

Để phục vụ Nhân dân tham gia triển lãm “Các thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, TP Hà Nội, ngoài 2 tuyến buýt hiện có là tuyến số 43 và E10, thành phố bổ sung thêm 18 tuyến kết nối với Trung tâm Triển lãm Việt Nam với 70 xe và gần 900 lượt xe/ngày theo 6 hướng gồm trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc thành phố và sân bay Nội Bài.

img7661-17229968827381235069255.jpg

Hành khách có nhu cầu đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam để tham quan hoặc tham dự triển lãm bằng xe buýt có thể sử dụng 20 tuyến buýt tại 17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc tuyến đi qua.

Các điểm này gồm Bãi đỗ xe buýt Kim Mã (tuyến số 43, 43TC); bãi đỗ xe buýt Đại học Bách Khoa (tuyến số 31); điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (tuyến số 96TC); ga Hà Nội (tuyến số 23TC); khu đô thị Gamuda (tuyến số E08); bến xe Gia Lâm (tuyến số 122TC); khu đô thị Ocean Park (tuyến số E02TC, E10, E10TC); bến xe Mỹ Đình (tuyến số 34).

Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC); Đại học Mỏ địa chất (tuyến số 31TC2); khu đô thị Smart City (tuyến số E09); điểm trung chuyển xe buýt Nhổn (tuyến số 32TC2); khu đô thị Gamuda (tuyến số 24TC); bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC1); Bắc Sơn - bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã (tuyến số 93TC); phố Nỉ, trung tâm thương mại Bình An (tuyến số 15TC); sân bay Nội Bài (tuyến số 90, E10).

Từ ngày 12/8 đến ngày 5/9, thành phố dự kiến triển khai 6 tuyến gồm tuyến số 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC.

Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, thành phố dự kiến triển khai 12 tuyến gồm tuyến số 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC.

Phương tiện xe buýt có biển phụ thông tin "Trung tâm Triển lãm Việt Nam" đặt trước xe để nhân dân và du khách dễ nhận diện.

Triển lãm “Các thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh”, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại xã Đông Anh, TP Hà Nội, từ ngày 28/8 đến ngày 6/9 có sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương trong cả nước và các doanh nghiệp đại diện cho khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

