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Xã hội

Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển khu vực Đề Gi

12 ngư dân có nguy cơ chìm tàu được Bộ đội Biên phòng Gia Lai phối hợp với tàu cá trên biển cứu hộ kịp thời góp phần đảm bảo an toàn trên biển khu vực Đề Gi.

Hà Ngọc Chính

Sáng 21/8, Đồn Biên phòng Cát Khánh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, phối hợp với các tàu cá đang hoạt động trên biển, kịp thời đưa 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, có nguy cơ chìm, đến nơi an toàn.

Vào lúc 5h30 ngày 21/8, Đồn Biên phòng Cát Khánh nhận được tin báo khẩn cấp yêu cầu ứng cứu của thuyền trưởng tàu cá GL-99322-TS, cụ thể khi đang hoạt động tại tọa độ 14°08'45"N - 109°17'40"E, cách cửa biển Đề Gi khoảng 5 hải lý về hướng Đông Bắc, vào lúc 5h cùng ngày, tàu cá GL-99322-TS bất ngờ bị phá nước. Nước tràn nhanh vào khoang khiến tàu chìm dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng 12 ngư dân đang có mặt trên tàu.

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Kịp thời ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã báo cáo vụ việc lên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, đồng thời triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng cứu.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Đề Gi được chỉ đạo duy trì liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng, hướng dẫn các thuyền viên giữ bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn trong khi chờ lực lượng hỗ trợ.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Cát Khánh cũng khẩn trương điều động, phối hợp với các tàu cá GL-30036-TS và BĐ-93724-TS đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng tiếp cận tàu gặp nạn. Nhờ ứng cứu kịp thời,12 thuyền viên trên tàu cá GL-99322-TS đã được chuyển sang tàu GL-30036-TS an toàn.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Đề Gi, cho biết, tàu cá gặp nạn GL-99322-TS có chiều dài 22,6 m, công suất 910 CV, hành nghề lưới vây, do ông Huỳnh Văn Tuyết (64 tuổi, trú tại khu phố Tăng Long 1, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm chủ. Tàu xuất bến lúc 21h35' ngày 20/8 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan, thuộc Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, với 12 thuyền viên.

Mời bạn đọc xem video: Ứng cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển. Nguồn: VTV1
#12 ngư dân gặp nạn #biển khu vực Đề Gi #Ứng cứu kịp thời #Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai #Sáng 21/8 #Đồn Biên phòng Cát Khánh

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