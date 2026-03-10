Cứu hộ thành công tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn ngoài biển Đông

Tàu SAR 273 đã cứu nạn thành công tàu cá QNg 95157 TS cùng 34 ngư dân trong điều kiện thời tiết xấu, đưa họ về bờ an toàn sáng 10/3.

Sáng ngày 10/3, người nhà của ngư dân trên tàu cá QNg 95157 TS tại xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan chức năng đã thành công hỗ trợ, lai dắt về bờ an toàn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải, kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực hỗ trợ tàu gặp nạn, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ.

QNg 95157 TS thời điểm được tàu SAR 273 tiếp cận cứu hộ.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, các phương tiện gần khu vực không thể tiếp cận. Trước tình hình khẩn cấp, Trung tâm đã báo cáo và được Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại Nha Trang khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn.

Trong điều kiện gió Đông Bắc mạnh, biển động, sóng cao 3–4 m, tàu SAR 273 đã khẩn trương hành trình đến vị trí tàu bị nạn. Đến 16h48 cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận thành công, triển khai các biện pháp hỗ trợ và kết nối lai dắt tàu cá QNg 95157 TS vào bờ.

Đến khoảng 5h sáng 10/3, tàu SAR 273 đã đưa tàu cá cùng toàn bộ 34 ngư dân về cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Trước đó ngày 9/3, có 2 tàu cá của các ngư dân Quảng Ngãi phát thông tin cầu cứu do chết máy trong lúc hành nghề câu mực trên Biển Đông.

Ngoài tàu QNg - 95157.TS đã nêu, còn có QNg - 90459.TS do ông Ngô Văn Cần (54 tuổi) trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 ngư dân, hành nghề câu mực xà. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 28/2 để ra khơi khai thác thủy sản.