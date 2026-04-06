Cứu 36 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở đặc khu Trường Sa

Tàu đánh cá gặp sự cố khi hoạt động trên đảo An Bang nên phát tín hiệu khẩn cấp. Ngay sau đó tàu Kiểm ngư đã tiếp cận, giải cứu an toàn 36 thuyền viên.

Xuân Danh

Ngày 6/4, Chi đội Kiểm ngư số 4 vừa cho biết Tàu KN475 đã tổ chức tiếp cận, hỗ trợ và lai kéo an toàn tàu cá QNg 90251 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

Tàu cá QNg 90251 TS do ông Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1977, quê xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày tại cảng Sơn Cần, hành nghề câu mực với 36 thuyền viên.

Trong quá trình khai thác tại khu vực Tây Nam đảo An Bang thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), chiều 4/4 tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động. Mặc dù thuyền viên đã tổ chức khắc phục nhưng không thành công. Thuyền trưởng đã báo cáo Đài Thông tin duyên hải Nha Trang và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Nhận lệnh lúc 20h cùng ngày, Tàu KN475 khẩn trương đến khu vực tàu gặp nạn. Đến 00h30 phút ngày 5/4, tàu tiếp cận thành công, triển khai tổ công tác sang hỗ trợ. Qua kiểm tra, 36 thuyền viên trên tàu sức khỏe ổn định. Tổ kỹ thuật xác định tàu cá bị hỏng thanh răng điều khiển bơm dầu cao áp, không thể khắc phục sửa chữa. Lúc 8h00, Tàu KN475 bắt đầu cơ động kéo tàu cá về đảo Đá Tây A (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục xử lý. Đến 18h30 cùng ngày, tàu đã đến đảo.

Việc tổ chức cứu kéo kịp thời, đúng quy trình đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm ngư trong đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Bầu cử sớm trên biển đảo: Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

Các điểm bỏ phiếu trên đảo xa xôi đều tổ chức thành công, thể hiện niềm tin và quyết tâm của nhân dân trong xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Từ đất liền đến các vùng biển đảo xa xôi, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Những ngày đầu tháng 3, trên các lối đi vào đảo, panô, áp phích, khẩu hiệu cổ động được trang trí trang trọng; loa truyền thanh hát vang những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quốc hội… Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc một lòng hướng về ngày hội của non sông.

